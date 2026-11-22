A murit Dudu Georgescu, unul dintre uriașii fotbalului românesc. Omul care făcea stadioane întregi să explodeze de bucurie, vânătorul de goluri care a cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei și a scris istorie în tricoul lui Dinamo. Dudu Georgescu a murit în Canada, în condiţii suspecte. Anchetatorii iau în calcul chiar şi varianta unei crime.

Așa ridica în picioare stadioane întregi. Cu fiecare gol, Dudu Georgescu scria istorie. A fost unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului românesc, un nume care a însemnat gol după gol, record după record și o generație întreagă de suporteri care i-au scandat numele.

Cine a fost Dudu Georgescu

Născut la București, în toamna lui 1950, Dudu Georgescu avea să transforme golul în artă. A ajuns la Dinamo în 1973, la 23 de ani, iar timp de zece ani a făcut spectacol în tricoul alb-roșu. A marcat de 207 ori pentru "câini", a câștigat patru titluri de campion și a cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei.

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A rămas de patru ori consecutiv golgheterul României și deține recordul de 252 de goluri în prima ligă.

"A fost un coleg foarte bun. Un jucător de super valoare, rar se mai întâlnesc jucători de talia lui să aibă lovitura cu capul. Un om extraordinar din toate punctele de vedere", îl descrie Ionel Augustin, fost fotbalist al Dinamo Bucureşti.

Dudu Georgescu a fost și unul dintre oamenii importanți ai echipei naționale. A îmbrăcat de 40 de ori tricoul României și a înscris 21 de goluri.

Viaţa lui Dudu Georgescu după fotbal

Viața de după fotbal nu a fost însă la fel de strălucitoare precum anii marilor performanțe.

"S-a retras din activitate, s-a stabilit în Canada, în Toronto şi acolo a locuit la un foarte bun prieten şi coleg de-ai mei i-a închiriat un apartament şi acolo s-a întâmplat şi drama cu Dudu. M-a anunţat că a murit în apartamentul pe care îl avea în chirie de la prietenul acesta al meu", spune Gheorghe Turda, cântăreţ de muzică populară.

În semn de omagiu, Federația Română de Fotbal a decis ca toate meciurile rămase din această etapă, dar și cele din runda următoare, din competițiile FRF, să înceapă cu un moment de reculegere în memoria lui Dudu Georgescu. Între timp, în Canada, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cum a murit Dudu Georgescu. Este luată în calcul și varianta unei crime.