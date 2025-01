Regizorul Jeff Baena, soţul actriţei Aubrey Plaza, a murit la 47 de ani. Trupul său, găsit fără suflare într-o casă din Los Angeles

Regizorul și scriitorul american, cunoscut pentru Life After Beth și The Little Hours, în care a jucat Plaza, a murit vineri, potrivit înregistrărilor medicului legist din Los Angeles, arată E! News. Potrivit Deadline, familia sa "este devastată și cere intimitate în acest moment dificil". Circumstanțele morții sale nu sunt încă clare.

Plaza, în vârstă de 40 de ani, care este cunoscută pentru seriale TV, inclusiv Parks And Recreation și The White Lotus, a avut o relație cu Baena din aproximativ 2011, iar cei doi s-au căsătorit în 2021.

Baena a absolvit școala de film a Universității din New York

Jeff Baena a absolvit școala de film a Universității din New York și a devenit asistent de producție pentru regizorul Robert Zemeckis, cunoscut pentru filme precum Înapoi în viitor și Forrest Gump, după ce s-a mutat la Los Angeles, potrivit SkyNews.

De asemenea, a lucrat ca editor asistent pentru David O Russell (The Fighter, Silver Linings Playbook), alături de care a scris comedia indie din 2004 I Heart Huckabees, cu Jason Schwartzman, Naomi Watts, Jude Law, Mark Wahlberg, Dustin Hoffman și Lily Tomlin.

În 2014, Baena și-a făcut debutul regizoral

În 2014, Baena și-a făcut debutul regizoral cu comedia horror Life After Beth, urmat de Joshy, în care a apărut și Plaza, în 2016. Ambele filme au fost nominalizate la Marele Premiu al Juriului al Festivalului de Film de la Sundance.

Printre alte credite ale sale se numără Horse Girl și Spin Me Round, precum și serialul TV Cinema Toast.

