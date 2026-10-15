Rusia a construit o bază majoră pentru drone de atac, în doar 6 săptămâni, potrivit imaginilor din satelit

Rusia aproape a finalizat construcţia unei noi baze importante pentru lansarea de drone cu reacţie, totul în decurs de doar şase săptămâni. Această informaţie, bazată pe opiniile experţilor în apărare şi pe o analiză a imaginilor din satelit realizată de Reuters, marchează cea mai recentă extindere a capacităţilor de atac ale Rusiei în apropierea Ucrainei, remarcă joi agenţia de presă britanică.

Situl respectiv - care, la data de 31 august, era doar un teren viran din regiunea Rostov, în sud-vestul Rusiei - s-a transformat, până miercuri, într-un complex vast, cu o suprafaţă echivalentă cu aproximativ 126 de terenuri de fotbal, după cum indică imaginile comerciale furnizate de Planet Labs şi Airbus.

Această construcţie coincide cu o intensificare a utilizării de către Rusia a dronelor de atac cu motor cu reacţie împotriva Ucrainei, ţară care se confruntă cu dificultăţi în interceptarea acestor arme mai rapide, care pot atinge viteze de până la 600 km/h.

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În condiţiile în care războiul la scară largă a intrat deja în al cincilea an, Kievul anticipează că Rusia va intensifica şi mai mult atacurile cu drone cu reacţie şi rachete în această iarnă.

Mike Monnik, fondator şi CEO al companiei private de informaţii DroneSec, a declarat că baza surprinsă în imagini ar putea fi utilizată pentru lansarea modelelor Gheran-4 şi Gheran-5 - cele mai noi tipuri de drone cu reacţie din dotarea Rusiei.

El a declarat că, pe latura vestică a facilităţii, se află opt platforme pentru rampe de lansare capabile să lanseze astfel de drone, ceea ce completează o reţea rusă existentă, formată din cel puţin 11 puncte fixe de lansare utilizate pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei.

"Viteza de construcţie... demonstrează cât de uşor poate Rusia să pună rapid în aplicare capacităţi ofensive deja consolidate", a spus Monnik.

El a adăugat că obiectivul pare aproape finalizat şi că "probabil va mai fi nevoie de doar câteva săptămâni până când va fi complet operaţional, dacă nu chiar mai puţin".

O provocare pentru NATO

Construirea acestei facilităţi coincide cu deteriorarea relaţiilor dintre Rusia şi alianţa militară NATO.

Guvernele europene acuză Moscova de intensificarea unei campanii de sabotaj, incursiuni cu drone şi atacuri cibernetice împotriva lor, în timp ce Rusia a avertizat, luna trecută, că ar putea recurge la arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze exclava sa Kaliningrad.

Monnik a afirmat că o combinaţie între producţia industrială de drone cu reacţie, gradul tot mai mare de sofisticare al acestora şi lipsa relativă a unor sisteme exhaustive de apărare împotriva dronelor în multe ţări NATO reprezintă o provocare pentru Occident.

"Această capacitate de a desfăşura rapid mijloace pentru a lansa atacuri de amploare folosind sisteme aeriene fără pilot (UAS) creează o vulnerabilitate strategică pentru ţările NATO", a avertizat el.

Monnik a apreciat că facilitatea ar putea avea capacitatea de a lansa 100 sau mai multe drone cu reacţie într-un interval de 24 de ore, cu toate că, în mod obişnuit, Rusia le lansează în număr mic pe parcursul zilei. Totul depinde, de asemenea, de factori precum stocurile disponibile şi obiectivele vizate.

Rob Jordan, director de program în cadrul think-tankului RUSI din Londra, a declarat că platformele din beton şi cele două posibile rampe de lansare, vizibile în imagini, par să corespundă rampelor de lansare utilizate pentru dronele ruseşti de tip "Gheran".

"Un asemenea volum de construcţii realizat într-un timp atât de scurt este impresionant", a spus el. "Acest lucru demonstrează încrederea relativă pe care Rusia şi-o pune în capacitatea sa de a lovi la mare distanţă - posibil în detrimentul forţelor sale terestre convenţionale", a adăugat Jordan.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta pe marginea acestei facilităţi şi, în sens mai larg, a programului său de drone cu reacţie.

Utilizarea dronelor cu reacţie, în creştere

Analişti militari afirmă că Rusia şi-a reorientat capacităţile de producţie a dronelor către modele cu reacţie, în contextul în care Ucraina întâmpină dificultăţi în a le contracara.

Potrivit datelor armatei ucrainene, citate luna trecută de agenţia Reuters, Rusia şi-a intensificat utilizarea dronelor cu reacţie de aproximativ şase ori pe parcursul a trei luni, în această vară. Datele indică faptul că Kievul şi regiunea înconjurătoare au fost principalele ţinte.

Aceste drone cu reacţie creează probleme, fiind prea rapide pentru dronele interceptoare dezvoltate de Ucraina - concepute iniţial pentru a intercepta, la costuri reduse, versiunile anterioare, mai lente, echipate cu motoare cu piston. În prezent, Kievul caută în regim de urgenţă o soluţie.

Imaginile din satelit ale noii facilităţi, surprinse pe 31 august, înfăţişau câteva vehicule pe un teren, însă nicio urmă de lucrări de construcţie. Imaginile captate în dimineaţa următoare au arătat că lucrările începuseră deja.

Situl, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 0,9 kilometri pătraţi, se află la circa 3,5 km de baza aeriană rusă Millerovo, unde este dislocat Regimentul 31 Gardă de Aviaţie de Vânătoare.

Potrivit DroneSec, noul amplasament de lansare se află, cel mai probabil, în interiorul "umbrelei" de apărare antiaeriană asigurată de sistemele din baza Millerovo, ceea ce îngreunează tentativele ucrainenilor de a viza noua facilitate.

O analiză a agenţiei Reuters a arătat că, dintre cele opt platforme de lansare, două erau deja dotate cu şine. De asemenea, se lucra la instalarea unor şine pe alte două platforme, iar pe parcursul a trei zile din această săptămână au fost observate din spaţiu şi alte lucrări de construcţie.