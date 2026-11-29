Ucraina este pregătită pentru un armistiţiu cu Rusia de-a lungul liniei actuale afrontului, pentru a deschide calea către negocieri diplomatice cu Moscova, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului Al Jazeera, potrivit The Kyiv Independent.

Zelenski: Ucraina este pregătită pentru un armistiţiu de-a lungul liniei actuale a frontului - Hepta

Zelenski a afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenţie de a se retrage din Ucraina. Deşi un armistiţiu de-a lungul liniei actuale a frontului ar reprezenta un „compromis foarte mare”, el a spus că Kievul este pregătit pentru diplomaţie, scrie News.ro.

„Suntem pregătiţi pentru astfel de paşi, să rămânem pe poziţiile actuale şi să ne oprim acolo unde ne aflăm. Propunem un armistiţiu la linia de contact”, a declarat el pentru Al Jazeera.

Declaraţiile lui Zelenski vin la câteva săptămâni după ce negocierile de pace cu Rusia de la Abu Dhabi, coordonate de SUA, nu au dus la încheierea unui acord concret. Ulterior, Putin a respins perspectiva unui armistiţiu care să includă instalaţiile energetice şi transportul maritim pe Marea Neagră, în urma atacurilor ucrainene din 17 şi 19 noiembrie, care au distrus o porţiune din Podul Crimeei.

Articolul continuă după reclamă

Moscova a continuat să ceară Ucrainei să cedeze teritoriu în regiunea ocupată Donbas, o cerere inacceptabilă pentru Kiev. UE a afirmat că este necesar să se ajungă la un armistiţiu înainte ca orice cerere a Rusiei să poată fi măcar discutată.

Există îngrijorări în Ucraina şi Europa că Washingtonul se aliniază cu Moscova, în special după ce trimisul şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, l-a lăudat pe Putin şi a repetat argumentele controversate ale Rusiei într-un interviu acordat publicaţiei Politico la 25 noiembrie.

Zelenski a afirmat că, atâta timp cât Trump rămâne la putere, speră ca preşedintele SUA să găsească o cale de a pune capăt războiului „fără ca Ucraina să fie singura care trebuie să plătească pentru asta”.

Liniile frontului din Ucraina s-au schimbat foarte puţin în ultimii doi ani de război, traversând regiunile Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson, precum şi părţi din regiunile Sumi, Dnipropetrovsk şi Harkov.

Ucraina a înregistrat câteva succese în ultimele luni, în special în cadrul Operaţiunii Vivaldi, o acţiune desfăşurată în mai multe etape pentru eliberarea unor zone din nordul regiunii Doneţk. Potrivit lui Zelenski, Ucraina a reuşit să elibereze în această toamnă mai mult teritoriu decât a reuşit Rusia să cucerească.

În total, Operaţiunea Vivaldi a dus la eliberarea a 16 localităţi şi la readucerea a 277 de kilometri pătraţi sub control ucrainean, a declarat în octombrie comandantul corpului de armată, generalul de brigadă Andrii Biletskyi.

În condiţiile în care s-au înregistrat puţine progrese pe linia frontului, Rusia şi-a intensificat în acest an atacurile asupra infrastructurii economice a Ucrainei, lovind cu putere porturile, fabricile şi depozitele.

Pe măsură ce se apropie iarna, Moscova şi-a îndreptat din ce în ce mai mult atenţia către izolarea unor oraşe-cheie, precum Kiev şi Odesa, de reţeaua energetică.