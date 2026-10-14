Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Unde a identificat punctele vulnerabile

Experții ruși lucrează la diferite scenarii privitoare la un război cu țările UE și NATO. Scenariile sunt întocmite până în anul 2045, potrivit serviciilor de informații din Ucraina. Rușii susțin că au identificat punctele vulnerabile ale apărării europene.

Rusia se pregătește pentru posibilitatea unei confruntări militare directe cu Europa până în 2045. Această evaluare a fost publicată de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SZRU), conform agenției Ukrinform.

Raportul arată că obiectivul principal al Rusiei în Europa, în prezent, este subminarea sprijinului pentru Ucraina, menținând în același timp propriile riscuri la un nivel cât mai scăzut.

Pentru a realiza acest lucru, Moscova dispune de instrumente pe care le poate utiliza mai eficient decât o invazie directă, susține agenția ucraineană. Acestea includ tactici de război hibrid, precum sabotajul, atacurile cibernetice, operațiunile de influențare, dezinformarea, incursiunile inexplicabile ale dronelor și spionajul. Potrivit SZRU, aproape 400 de ofițeri de informații ruși operează în Europa. Activitățile acestora permit Moscovei să testeze sistematic limitele toleranței altor state, încercând totodată să rămână sub pragul care ar putea declanșa un răspuns colectiv al NATO.

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"În același timp, ar fi o greșeală să presupunem că Rusia a renunțat la perspectiva unei confruntări militare directe cu Europa. Dimpotrivă, Moscova o consideră unul dintre posibilele scenarii de conflict militar până în 2045. Șase dintre aceste scenarii sunt legate de Europa de Nord. De asemenea, sunt elaborate activ scenarii care implică Polonia și statele baltice", a precizat serviciul de informații.

Analiza mai arată că liderii ruși au nevoie de un inamic extern pentru a-și justifica politicile, a mobiliza societatea și a menține controlul asupra populației. Raportul subliniază că Rusia urmărește să submineze unitatea europeană și să discrediteze arhitectura de securitate a Europei. Un instrument posibil este o criză regională controlată pe flancul estic al NATO. Evaluările rusești, preluate de serviciul de informații ucrainean, sugerează că statele baltice se numără printre cele mai vulnerabile puncte ale securității europene.

Un scenariu luat în calcul de ruși implică realizarea unei situații în care NATO este forțată să ia decizii rapide și interpretabile. Obiectivul nu ar fi neapărat înfrângerea militară a NATO, ci mai degrabă prezentarea Alianței ca fiind incapabilă să răspundă rapid sau să își apere membrii.

De asemenea, SZRU contestă ipoteza conform căreia Kremlinul își elaborează planurile fără a ține cont de opinia publică. Potrivit Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), rușii consideră Regatul Unit, Franța, Germania, Polonia, Finlanda și statele baltice drept cele mai ostile țări față de Rusia. În același timp, 61% dintre respondenți consideră că este momentul să se recurgă la negocieri, în timp ce 59% sunt de părere că Rusia ar trebui să-și intensifice acțiunile agresive în cazul în care negocierile eșuează.

Concluzia Serviciului de informații este că amenințarea rusă la adresa Europei a depășit de mult sfera unui eventual atac direct. Rusia se pregătește pentru o confruntare de durată. Prin urmare, Europa ar trebui să privească Ucraina nu ca pe un element periferic al securității sale, ci ca pe o linie a frontului indispensabilă, subliniază SZRU.