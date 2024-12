Serviciul de securitate rus a avut nevoie de numai 24 de ore pentru a-l aresta pe uzbekul de 29 de ani. Bărbatul a mărturisit că s-a mutat la Moscova la cererea spionilor ucraineni. "Am cumpărat un scuter electric. După câteva luni, am primit componentele pentru un dispozitiv exploziv. L-am pus lângă casa generalului. Când a ieşit din casă, am apăsat pe buton".

Operaţiunea s-a desfăşurat de la distanţă. Uzbekul a urmărit scara blocului printr-o cameră montată într-o maşină închiriată. Apoi, a trimis imaginile în Ucraina.

"Făptuitorului i s-a garantat o recompensă bănească de 100.000 de dolari americani și faptul că va putea merge într-o ţară europeană şi să locuiască acolo. Alte persoane implicate în organizarea acestei infracțiuni sunt în curs de identificare", a declarat Svetlana Petrenko, Comitetul rus de Investigaţii. "Se confirmă încă o dată că regimul de la Kiev nu se ferește de metodele de lucru teroriste", potrivit lui Dmitri Peskov.

Bărbatul riscă închisoarea pe viaţă, dar pentru Kremlin nu este de ajuns. Peste 80 de drone au fost lansate peste noapte împotriva Ucrainei. 50 dintre ele au fost doborâte, iar restul nu au provocat pagube. Dmitri Medvedev, fostul preşedinte al ţării, a sugerat că oficialii NATO reprezintă acum ţinte legitime pentru Rusia.

Kremlinul a răzbunat moartea lui Kirilov

"Toate aceste marionete ale Serviciului Ucrainean de Securitate, regimul frenetic de la Kiev - toate acestea sunt doar instrumente. Totul este controlat de anglo-saxoni, ei sunt principalii beneficiari ai terorismului regimului de la Kiev", Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Pe front, ruşii au ocupat încă două sate. Anul acesta, trupele lui Putin au cucerit 190 de localităţi din Ucraina. În plus, trupele lui Zelenski au pierdut şi jumătate din teritoriul ocupat în august în regiunea Kursk. O veste proastă vine şi de la Washington. Administraţia Biden mai are fonduri în valoare de 5,6 miliarde de dolari alocate Ucrainei, dar nu mai are timp să cheltuiască toţi banii.

