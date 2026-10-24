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Şefa diplomaţiei europene, discuţie cu ministrul de Externe după atacurile din Marea Neagră: O nouă escaladare

Şefa diplomaţiei europene, discuţie cu ministrul de Externe după atacurile din Marea Neagră: O nouă escaladare Şefa diplomaţiei europene, discuţie cu ministrul de Externe după atacurile din Marea Neagră: O nouă escaladare - ProfiMedia/Marinetraffic.com
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Editor D.C. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 24.10.2026, 09:26 | Modificat la 24.10.2026, 09:27

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că a discutat cu ministrul român de externe, Dan Neculăescu, despre incidentele din Marea Neagră, în contextul în care tot mai multe nave sunt lovite de drone, ceea ce "exercită o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente".

"Atacurile ruseşti asupra navelor civile din Marea Neagră sunt nejustificabile şi exercită o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente. Cel mai recent atac cu drone, soldat cu victime, asupra unei nave de mărfuri în apropierea apelor româneşti, reprezintă o nouă escaladare", a transmis şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, într-un mesaj pe X, potrivit News.ro.

Ea a precizat că a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, "despre deteriorarea situaţiei de securitate la nivel regional".

"Rămânem în contact strâns", a anunţat Kallas.

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Dan Neculaescu: O ameninţare directă la securitatea regională şi globală

Vineri, Dan Neculaescu a afirmat că "atacul letal asupra unei nave comerciale aflate la doar 13 mile marine de Constanţa - care a ucis un marinar şi a rănit pe alţii - reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a libertăţii de navigaţie".

"Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează direct navigaţia maritimă comercială în Marea Neagră. Este o ameninţare directă atât la securitatea regională, cât şi la cea globală", a mai transmis ministrul de Externe.

O amplă operaţiune de salvare a fost demarată, vineri, în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost vizată de un atac cu drone.

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Nava, care era sub pavilionul Insulelor Comore, a suferit avarii majore şi s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare, în afara apelor teritoriale ale României, preciza Garda de Coastă.

D.C.
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