"Şicanare" în spaţiu. Un satelit rusesc s-a apropiat periculos de mult de unul american care ajută Ucraina

Un satelit rus misterios s-a apropiat în mod ameninţător, în weekend, de un satelit radar comercial american care furnizează imagini armatei ucrainene, scriu CNN şi The New York Times.

Manevra neobişnuită efectuată de satelitul de fabricaţie rusă ar fi putut să-l aducă la o distanţă de mai puţin de o milă de satelitul comercial american de observare a Pământului, care poate fi utilizat pentru a furniza servicii de securitate naţională unor ţări precum Ucraina.

Nu este clar ce anume a intenţionat să realizeze satelitul rus, care se numeşte Kosmos 2612, prin această apropiere.

Totuşi, comportamentul său a fost în concordanţă cu operaţiunile de rendez-vous şi de proximitate, adică manevre efectuate pe orbită menite să aducă două vehicule spaţiale unul lângă celălalt, a declarat într-un comunicat compania de servicii de monitorizare orbitală LeoLabs, care urmăreşte deşeurile spaţiale şi activitatea de pe orbita Pământului. „Deşi intenţia rămâne incertă, comportamentul justifică o monitorizare continuă”, a adăugat LeoLabs în comunicat.

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Deşi întâlnirea sau andocarea a două vehicule spaţiale are loc tot timpul în spaţiu, acţiunile lui Kosmos 2612 ar putea marca o premieră: este prima oară când un satelit s-a apropiat de un altul fără permisiune, a remarcat Jonathan McDowell, astrofizician şi analist spaţial, într-o postare pe reţelele sociale.

Satelitul american de observare, denumit ICEYE-X36, este operat de ICEYE, o companie multinaţională cu sedii în Statele Unite, Finlanda şi mai multe alte ţări din Europa şi Asia.

Compania a declarat luni într-un comunicat: „Cunoaştem situaţia şi o urmărim îndeaproape. Arhitectura constelaţiei noastre este concepută pentru continuitate şi rezilienţă”. Un purtător de cuvânt a refuzat să ofere comentarii suplimentare.

ICEYE-36 utilizează tehnologia radarului cu apertură sintetică (SAR), care „permite obţinerea de imagini de înaltă rezoluţie atât noaptea, cât şi ziua, indiferent de condiţiile meteorologice”, potrivit NASA.

Semne ale unor manevre suspecte, încă din mai

Constelaţia de sateliţi a companiei ICEYE a fost utilizată pentru a sprijini „Forţele Armate ale Ucrainei, oferindu-le o imagine de ansamblu constantă asupra situaţiei în intervalele de timp tactice”, potrivit unui comunicat de presă din ianuarie care detaliază un acord extins între companie şi Ucraina. Nu a fost clar de la început dacă anume ICEYE-X36 a fost utilizat pentru a sprijini operaţiunile militare ucrainene. ICEYE a refuzat să comenteze.

Semne că obiectele spaţiale militare ruse ar fi încercat să se apropie de sateliţii operaţi de ICEYE au apărut încă din luna mai, când patru sateliţi controlaţi de Rusia şi-au ajustat orbitele pentru a se alinia cu ICEYE-36, potrivit unui raport din luna iunie al RUSI, o organizaţie de cercetare în domeniul apărării şi securităţii cu sediul în Marea Britanie.

Apoi, pe 15 octombrie, satelitul Kosmos 2612 s-a apropiat rapid de ICEYE-36, reducând distanţa de la 350 de kilometri la mai puţin de 5 kilometri până în dimineaţa zilei de 16 octombrie, potrivit LeoLabs. Kosmos 2612 a părut apoi să-şi menţină distanţa, „efectuând mici ajustări” pentru a „menţine o poziţie relativă apropiată” pe tot parcursul weekendului, a declarat luni LeoLabs.

„Analiza indică faptul că s-a apropiat la aproximativ 500 de metri în timpul unei părţi a evenimentului - cu toate acestea, este important de menţionat că estimările exacte privind distanţa prezintă incertitudine din cauza manevrelor repetate şi a geometriei dificile de urmărire”, a precizat LeoLabs.

Până luni, satelitul Kosmos 2612 începuse să se îndepărteze de ICEYE-36, a precizat LeoLabs. Manevrele demonstrate de vehiculul rus ar fi putut fi utilizate pentru „a inspecta, caracteriza, urmări sau, potenţial, a interfera cu o altă navă spaţială”, potrivit companiei.

Ce făcea satelitul rus la o distanţă atât de mică?

„Deşi acest eveniment şi capacităţile demonstrate nu indică o intenţie ostilă”, a precizat LeoLabs, „acesta demonstrează totuşi capacităţi care ar putea sprijini colectarea de informaţii, inspecţia în orbită, semnalizarea coercitivă, interferenţa sau pregătirea pentru viitoare operaţiuni contra-spaţiale”.

Raportul RUSI a detaliat, de asemenea, mai multe obiective potenţiale pe care Rusia le-ar putea avea prin apropierea de unul dintre sateliţii ICEYE. Manevra ar putea fi o tactică de intimidare sau o încercare de a interfera cu operaţiunile ICEYE prin „bruiaj”, o tehnică de interferenţă ce utilizează zgomot radio pentru a împiedica sateliţii să comunice.

„Gama de opţiuni pentru protecţia satelitului ICEYE este în prezent limitată”, se menţionează în raportul RUSI, „iar apărarea şi protecţia sateliţilor reprezintă o dilemă binecunoscută”, avertizează organizaţia.

Deşi nava spaţială rusă se îndepărtează acum, analiştii rămân cu întrebarea: ce făcea satelitul rus la o distanţă atât de mică? Avea Rusia intenţia de a ataca satelitul american, dar şi-a schimbat traiectoria? Şi, mai ales, ce se va întâmpla în continuare? scrie New York Times.

„Pur şi simplu nu ştim”, a declarat Clayton Swope, cercetător principal la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, un think tank non-profit cu sediul la Washington.

Aceste manevre reprezintă o escaladare a jocului de-a şoarecele şi pisica pe care Rusia, Statele Unite şi China îl joacă între ele în spaţiu, implicând în principal nave spaţiale militare. Acest episod indică faptul că şi sateliţii comerciali pot fi ţinte.

Satelitul rus a fost unul dintre cele şase lansate cu o rachetă „Soiuz” în luna aprilie. Rusia nu a făcut nicio declaraţie cu privire la aceşti sateliţi şi, la fel ca multe vehicule spaţiale presupuse a fi militare, li s-a atribuit o denumire generică „Kosmos”, cu numerele de la 2609 la 2614, arată NYT.

Observatorii spaţiali aşteaptă acum următoarea mişcare a Rusiei. Kosmos 2612 s-ar putea apropia din nou cu uşurinţă de ICEYE-X36. Ceilalţi cinci sateliţi Kosmos lansaţi în aprilie ar putea fi următorii care vor interveni. De obicei, aceste evenimente nu se opresc la unul singur”, avertizează Adam Marsh, vicepreşedinte pentru soluţii tehnice la LeoLabs.