Aproape trei sferturi de milion de soldaţi ruşi au fost ucişi de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, ceea ce înseamnă aproximativ o victimă la fiecare patru minute, a relevat o analiză bazată pe date oficiale scurse în presă, potrivit CNN.

Publicaţiile de opoziţie ruseşti Mediazona şi Meduza au raportat, luni, că, până la sfârşitul lunii septembrie, Biroul Naţional de Statistică al Rusiei, Rosstat, confirmase moartea a 490.000 de soldaţi ruşi.

Câte unul la fiecare patru minute

Însă, ţinând cont de întârzierile în raportare şi incluzând soldaţii care au fost declaraţi dispăruţi în acţiune, şi care, cel mai probabil, sunt morţi, numărul victimelor ruseşti sare la peste 720.000 de la începutul războiului, potrivit celor două publicaţii.

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Este un număr uluitor, care depăşeşte numărul victimelor ruse din războiul sovietic din Afganistan din anii 1980 şi din ambele războaie cecene din anii 1990 şi începutul anilor 2000 şi pe care Kremlinul a încercat mult timp să-l ţină secret.

Rosstat a încetat să mai publice date demografice în 2025 pentru a ascunde numărul tot mai mare de victime ale războiului. Mediazona şi Meduza, precum şi alte publicaţii, au obţinut datele oficiale după ce două grupuri de hackeri pro-ucraineni, Cyber Partisans of Belarus şi Silent Crow, au reuşit să pătrundă în serverele Rosstat la începutul acestei luni.

CNN nu poate verifica în mod independent aceste cifre, dar datele scurse privind doar decesele confirmate coroborează estimările anterioare ale analiştilor şi serviciilor de informaţii occidentale, care acum par să fie cu mult sub realitate.

Mediazona şi Meduza ţin de mult timp evidenţa pierderilor ruseşti, bazându-se în principal pe documente succesorale, anunţuri de deces şi alte documente accesibile publicului.

Însă datele scurse din Rosstat le-au permis acestor instituţii media să facă un pas mai departe, folosind aceleaşi metode şi calcule utilizate în mod obişnuit de actuari pentru estimarea riscurilor şi a primelor de asigurare.

Prin analizarea discrepanţelor dintre datele de deces raportate şi datele de înregistrare a deceselor, precum şi prin compararea acestora cu anunţurile de căutare publicate de rude, reporterii au reuşit să extrapoleze numărul deceselor care au avut loc, dar care nu au fost încă raportate, la aproximativ 230.000.

Mediazona ţine evidenţa soldaţilor identificaţi ca dispăruţi de către rudele lor încă din 2023. Această bază de date conţine 160.000 de persoane, iar aproape toate sunt probabil decedate. Mediazona a afirmat că, pe baza raportărilor sale, rata de supravieţuire în rândul celor declaraţi dispăruţi este de doar aproximativ 10%.

Datele furnizate de Silent Crow au arătat că războiul a fost a patra cauză cea mai frecventă de deces în Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, după bolile cardiace, Covid, accidentele vasculare cerebrale şi alte afecţiuni vasculare. De asemenea, acestea confirmă ceea ce se bănuia de mult timp, că pierderile nu sunt distribuite uniform pe teritoriul Rusiei, zonele mai sărace şi minorităţile etnice înregistrând rate de victime semnificativ mai ridicate.

În plus, o analiză realizată de Centrul NEST, un grup de reflecţie care a obţinut, de asemenea, aceste date, a scos la iveală amploarea recrutării de luptători străini de către Rusia. Aceasta a identificat 6.947 de cazuri de cetăţeni străini ucişi în Ucraina, majoritatea provenind din ţările din Asia Centrală: Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan şi Turkmenistan.

La fel ca Rusia, Ucraina nu publică date oficiale privind victimele, deşi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut public amploarea pierderilor suferite în luptă. Cea mai recentă cercetare realizată de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) a estimat în iulie că ţara a suferit între 525.000 şi 625.000 de victime, inclusiv între 125.000 şi 150.000 de morţi.

Alexander Baunov, cercetător principal la Centrul Carnegie pentru Rusia şi Eurasia, a declarat că numărul total de morţi suferit de Rusia şi Ucraina ar putea depăşi 1 milion.

Ucraina extinde ordinele de evacuare

Pe măsură ce noile estimări privind numărul victimelor subliniază costul uman al războiului declanşat de Moscova, în Ucraina cresc temerile legate de deteriorarea situaţiei de securitate din regiunea Doneţk din estul ţării, o zonă aflată în mare parte sub control rus – pe fondul atacurilor zilnice cu bombe ghidate şi drone. Marţi, tuturor familiilor cu copii care se află încă în Doneţk li s-a ordonat să se evacueze.

Copiii şi familiile din multe comunităţi din cea mai mare parte a regiunii Doneţk controlate de Ucraina, inclusiv din marile oraşe Kramatorsk şi Sloviansk, se aflau deja sub ordin de evacuare, dar acum măsura a fost extinsă şi la localităţile situate mai la vest. Conform administraţiei militare regionale din Doneţk, în noiembrie 2026 se estimează că în regiune mai rămân aproximativ 64.500 de civili.

”Este o decizie extrem de dificilă, dar necesară. Ruşii bombardează zilnic oraşele şi satele noastre şi lovesc regiunea cu bombe aeriene”, a declarat şeful administraţiei militare regionale din Doneţk, Vadim Filaşkin.

De câteva luni, forţele de la Moscova avansează încet spre Kramatorsk, unul dintre ultimele bastioane ale Ucrainei din nordul regiunii Doneţk. Ordinul de evacuare obligatorie emis marţi reflectă îngrijorarea autorităţilor de la Kiev că o extindere a atacurilor ruseşti ar putea afecta şi mai mult populaţia civilă şi ar putea izola comunităţile, de exemplu prin distrugerea podurilor şi a rutelor de aprovizionare.