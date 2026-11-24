Direcţia Hidrografică Maritimă, instituţie responsabilă de analizarea securităţii navigaţiei şi de căile de comunicaţii navale, care aparţine Ministerului Apărării Naţionale, prin Forţele Navale, arată că situaţia de securitate din Marea Neagră românească şi din spaţiul economic exclusiv al ţării s-a deteriorat faţă de anul trecut, în condiţiile în care atacurile cu drone aeriene şi maritime au afectat tot mai mult navigaţia comercială şi infrastructura portuară din România. Potrivit sursei citate, instituţia a emis, în acest an, 181 de avertismente radio pentru navigatorii din Marea Neagră.

La solicitarea Libertatea, Direcţia Hidrografică Maritimă afirmă că, în comparaţie cu 2025, în acest an, „situaţia de securitate din Marea Neagră s-a deteriorat, pe fondul continuării conflictului dintre Rusia şi Ucraina şi al extinderii riscurilor militare în regiune”. Potrivit aceleiaşi surse, atacurile cu drone aeriene şi maritime au afectat tot mai mult navigaţia comercială şi infrastructura portuară din România.

181 de avertismente în acest an

Astfel, instituţia a emis în acest an 181 de avertismente radio pentru navigaţie, cu scopul evitării contactului unei nave cu o mină sau alte incidente grave şi al direcţionării navigatorilor pe trasee sigure. Ultimul aviz important a fost emis pe 15 noiembrie, când 70 de kilometri pătraţi situaţi între Sfântu Gheorghe şi Sulina au fost declaraţi spuţiu periculos pentru navigaţie. Anterior, mai multe nave fuseseră lovite în apere României.

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Potrivit publicaţiei citate, în zona de responsabilitate a României, Armata descoperă periodic mine şi resturi de drone militare care au ajuns fie în apele teritoriale, fie în zona exclusivă economică, unde mai multe companii, în frunte cu OMV Petrom, au proiecte de exploatare de hidrocarburi.

Din 2024, armatele Turciei, României şi Bulgariei, reunite într-o structură de deminare a părţii vestice şi sudice a Mării Negre, au dezamorsat peste 150 de mine, amplasate pe rute de navigaţie.

Direcţia Hidrografică Maritimă precizează că în Marea Neagră „persistă ameninţările reprezentate de minele marine, bruiajul GPS şi atacurile cibernetice”, România fiind „expusă unor riscuri suplimentare privind securitatea spaţiului aerian, a Portului Constanţa, a Deltei Dunării şi a infrastructurii energetice offshore”.

4 nave eşuate pun în pericol navigaţia în apele noastre teritoriale

Potrivit sursei citate, patru nave scufundate sau eşuate pun în pericol navigaţia în apele teritoriale ale României sau în zona exclusivă economică (ZEE).

Comandorul Lucian Grigorescu, comandantul Direcţiei Hidrografice Maritime, spune că, în contextul creşterii riscurilor, este „esenţială” achiziţionarea unui software integrat pentru colectarea, centralizarea şi schimbul de date provenite de la echipamentele autonome utilizate de diferite structuri ale Forţelor Navale Române şi ale NATO.

Sursa citată consideră, de asemnea, utilă instalarea unor radare HF (High Frequency), pentru „monitorizarea continuă a curenţilor marini de suprafaţă” şi „măsurarea vitezei şi direcţiei curenţilor pe suprafeţe extinse, oferind date esenţiale pentru prognoza evoluţiei acestora”. Astfel, salvatorii ar beneficia de ajutor suplimentar când intervin la nave aflate în pericol, iar instituţiile de mediu ar putea monitoriza mai uşor poluările.