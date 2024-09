SUA acuză oficial Iranul că a furnizat Rusiei rachete balistice pentru războiul din Ucraina: Vor fi folosite în următoarele săptămâni

Statele Unite au acuzat marţi în mod oficial Iranul că furnizează Rusiei rachete balistice cu rază scurtă de acțiune pentru războiul din Ucraina și au transmis că vor lua măsuri pentru a-i pedepsi pe cei implicați. În acest context, secretarul de stat american a subliniat că decizia Iranului de a furniza Rusiei rachete balistice reprezintă o ameninţare la adresa securităţii europene şi a anunţat că Washingtonul va impune sancţiuni suplimentare împotriva Teheranului.

Antony Blinken a declarat de la Londra alături de ministrul britanic de Externe, David Lammy, că urmează să fie anunţate tot marţi sancțiuni în acest caz.

"Rusia a primit transporturi de rachete balistice și probabil le va folosi în câteva săptămâni în Ucraina, împotriva ucrainenilor", a spus Blinken. "Primirea de rachete iraniene permite Rusiei să-şi folosească arsenalul pentru ținte aflate mai departe de linia frontului." Totodată, Blinken a spus că Moscova a livrat la rândul său tehnologie Teheranului, inclusiv în domeniul nuclear.

Publicaţiile americane The Wall Street Journal, The New York Times şi Bloomberg au relatat informaţia pe surse de săptămâna trecută, dar Blinken este primul oficial american de rang înalt care confirmă public faptel.

Blinken și Lammy se pregătesc să facă miercuri o vizită comună în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a intensificat presiunea asupra SUA de a permite țării sale să folosească rachetele furnizate de Occident pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei, de unde Moscova lansează atacuri aeriene asupra Ucrainei.

Iranul ar fi trimis peste 200 de rachete balistice Fath-360 în Rusia, potrivit Sky News care a citat o sursă ucraineană.

