Surse: Iran a livrat Rusiei 200 de rachete balistice Fath-360. UE: Aliaţii au informaţii credibile. Reacţia Kremlinului

Publicaţiile americane The Wall Street Journal, The New York Times şi Bloomberg au relatat vineri, 6 septembrie, că Iranul a trimis în Rusia rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, în ciuda avertismentelor din partea Washingtonului și a aliaților săi. Potrivit celor trei publicaţii, care citează surse anonime, SUA i-au informat pe aliați că au dovezi, fiind posibilă sancţionarea Teheranului. SUA au declarat vineri că orice transfer iranian de rachete balistice spre Rusia ar marca o escaladare majoră în războiul din Ucraina.

Iran a trimis sute de rachete balistice în Rusia

Sky News a relatat sâmbătă, 7 septembrie, citând o sursă ucraineană, că Iranul ar fi trimis peste 200 de rachete balistice în Rusia. O navă rusească a livrat rachetele cu rază scurtă de acțiune, model Fath-360, de la Teheran într-un port din Marea Caspică, potrivit sursei citate. "Peste 200 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Fath-360 au ajuns săptămâna aceasta într-un port rusesc din Marea Caspică, potrivit unor înalți oficiali ucraineni", a dezvăluit duminică şi Financial Times.

Directorul CIA, Bill Burns, care a abordat subiectul sâmbătă la Londra a fost foarte circumspect şi a folosit condiționalul: "În cazul în care Iranul ar trimite rachete balistice... ar fi o escaladare dramatică". Când a fost întrebat direct de un jurnalist "dar nu a făcut-o deja?", Burns a evitat să răspundă, repetând poziţia SUA.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis luni, 9 septembrie, că Uniunea Europeană consideră că aliaţii dispun de ''informaţii credibile'' despre rachete balistice iraniene livrate Rusiei. ''Examinăm această chestiune cu statele membre şi, dacă se confirmă, această livrare ar reprezenta o escaladare materială importantă în sprijinul Iranului pentru războiul de agresiune ilegală al Rusiei contra Ucrainei'', a declarat Peter Stano.

Reacţia Kremlinului

Kremlinul a numit "false" dezvăluirile presei americane că Iranul a livrat rachete Moscovei, dar a ţinut să precizeze că Rusia îşi dezvoltă relaţiile cu Teheranul potrivit propriilor interese, în special în domeniile ''cele mai sensibile''. ''Acest tip de informaţii nu sunt întotdeauna adevărate. Iranul este un partener important al nostru, dezvoltăm relaţii comerciale şi economice, dezvoltăm dialogul şi cooperarea în toate domeniile posibile, inclusiv în cele mai sensibile'', a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Teheranul şi Moscova şi-au intensificat relaţiile după invadarea Ucrainei de către trupele ruse în februarie 2022. Iranul livrează drone Shahed armatei ruse. De partea sa, Fazlollah Nozari, reprezentant al conducerii Gărzilor Revoluţionare iraniene, a susţinut că relatările despre transferul de rachete iraniene către Rusia se înscriu într-un ''război psihologic''.

Reuters a dezvăluit pe 3 septembrie, citând oficiali americani, că SUA sunt aproape de a ajunge la un acord pentru a livra Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune JASSM care ar putea lovi adânc în Rusia, dar Kievul ar trebui să mai aștepte câteva luni.

