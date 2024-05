"Suntem în mijlocul tornadei! Ce să fac?" Fenomenul extrem a lovit trei state din SUA. Sute de case s-au transformat în câteva minute în mormane de moloz

Vezi și

Texas, Oklahoma şi Arkansas au fost lovite de furtuni puternice care au lăsat în urmă dezastru. Mai mulţi oameni şi-au pierdut viaţa, printre care şi doi copii din Texas cu vârste de 2 şi 5 ani, în timp ce alţi zeci au fost răniţi. Nu a lipsit nici grindina, care a avut mărimea unei mingi de tenis.

Localnicii spun că tornadele i-au luat prin suprindere. "Veneam către casă, mâncasem la un restaurant. Din senin, m-a sunat mama, că vine o tornadă şi toată lumea este evacuată. Mai apoi, mama a început să ţipe "o să mor, totul se zguduie, geamurile sunt sparte, o să mor, o să mor"."

În Dallas, aproape 50 de persoane s-au adăpostit în baia unei benzinării până când a trecut haosul. Sute de case s-au transformat în câteva minute în mormane de moloz, iar maşinile şi tirurile au fost distruse. "Când am ajuns, o femeie era sub un camion. Un copil era sub camion. Fetiţa era pe partea asta şi tatăl ei ţipa de durere. Tot spunea să-l ajutăm, să-l ducem la spital".

Furtuna a întrerupt şi o nuntă din Oklahoma, care a avut loc în aer liber. Mai mulţi invitaţi au fost răniţi. Peste 500.000 de persoane din mai multe state au rămas ieri fără curent electric.

