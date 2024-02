Vezi și

După ce au înconjurat Parlamentul European cu tractoarele, fermierii francezi au aprins un foc într-un butoi. Ei vor ca eurodeputaţii să ştie că sunt nemulţumiţi de deciziile pe care aceştia le iau în domeniul agricol. Cer în continuare subvenţii şi reducerea birocraţiei.

Fermierii au ajuns la Parlamentul European de la Strasbourg

Marius Gîrlaşiu, reporter Observator: Câteva sute de fermieri au protestat azi in fata Parlamentului European de la Strasbourg iar presiunea lor pare ca a functionat. comisia europeana a retras pentru moment propunerea privind reducerea consumului de pesticide in agricultura europeana. de asemenea, a fost cu un an obligativitatea privind rotatia culturilor si tot cu un an acea prevedere care obliga fermierii din europa sa tina 4 la suta din terenul arabil nelucrat.

Europarlamentarii cred, însă, că decizia nu va încheia protestele.

Victor Negrescu, europarlamentar PSD: Comisia europeana trebuie sa inceteze sa ia decizii privind agricultura fara consultarea fermierilor, trebuie sa iasa in strada sa vorbeasca cu ei.

A fost o dimineaţă de foc şi la graniţele României. Cinci puncte de trecere a frontierei au fost blocate timp de 2 ore de agricultorii bulgari.

Fermierii au cerut demisia ministrului Agriculturii şi promit că protestele vor continua.

Fermier: Protestele sunt pe termen nelimitat până când vom găsi o soluție la probleme. În fiecare zi vom ridica blocada.

200 de fermieri îşi aşteaptă colegii la porţile Romei. O armată formată din aproape 2000 de tractoare se îndreaptă şi ea spre capitala Italiei. Protestatarii promit un weekend de foc. O demonstraţie amplă ar urma să aibă loc vineri seară.

Protestatar: Este un front european şi un front italian. Problema comună este acordul Green Deal, pe care au vrut să-l implementeze cu motivul tranziţiei ecologice, care e făcută pe sudoarea şi economia companiilor agricole.

Între timp, la Milano, fermierii şi-au strigat nemulţumirile în inima oraşului. Protestatarii au intrat cu animalele în centrul istoric, printre sute de turişti.

În Olanda, fermierii au blocat o autostradă. Forţele de ordine au intervenit după ce protestatarii au incendiat baloţi de fân şi au lansat artificii printre maşinile ce încercau să-şi facă loc printre flăcări şi tractoare.

Şi în Spania, protestatarii au blocat traficul pe unele dintre cele mai mari autostrăzi din ţară şi ameninţă cu un asediu al capitalei.

