Ţara în care oamenii munceau 6 zile pe săptămână a redus, în sfârşit, programul la 5 zile

Brazilia reduce săptămâna de lucru de la 44 la 40 de ore, iar milioane de angajaţi ar urma să beneficieze de două zile libere, în loc de una singură. Reforma constituţională, adoptată de Parlament, va fi aplicată treptat în următoarele 14 luni. Măsura reprezintă o miză importantă pentru preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, care încearcă să recupereze diferenţa faţă de rivalul său conservator, Flavio Bolsonaro, înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, programat pe 25 octombrie.

Această reformă, susținută de luni de zile de guvernul lui Lula da Silva, permite multor brazilieni să beneficieze de două zile de odihnă pe săptămână, față de una singură în prezent, și reduce numărul orelor de muncă pe săptămână de la 44 la 40.

Reducerea timpului de lucru a fost una dintre principalele lozinci ale marilor manifestații pro-Lula din metropolele braziliene în ultimele zile, potrivit AFP.

După vot, un grup de senatori a intonat cântece pro-Lula. Reforma a fost aprobată cu 75 de voturi pentru și unul împotrivă în Senat, după ce fusese validată de Camera Deputaților în luna mai.

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"Sunt convins că aceasta este cea mai importantă victorie a muncitorilor brazilieni de la Constituția din 1988 încoace", a salutat raportorul proiectului de lege în Senat, Omar Aziz (PSD, centru-stânga).

Lula da Silva îi acuză pe adversarii politici de oportunism electoral

Flavio Bolsonaro, care catalogase textul drept "oportunist", a votat în cele din urmă pentru adoptarea lui.

Lula da Silva nu a ratat ocazia de a critica poziționarea rivalului său. "Adversarii noștri au decis ieri (marți) că vor vota pentru, dar trebuie să rămânem vigilenți, ei votează din oportunism electoral", a afirmat președintele de 80 de ani într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

În primul tur, pe 4 octombrie, el s-a aflat în balotaj nefavorabil, obținând 45% din voturi, față de 47% pentru fiul predecesorului său de extremă dreaptă, Jair Bolsonaro.

Alegerile prezidenţiale din Brazilia se anunţă strânse

Responsabilii campaniei sale consideră că reducerea timpului de lucru i-ar putea oferi un nou impuls în perspectiva celui de-al doilea tur, din 25 octombrie.

Scrutinul se anunță strâns. Un sondaj al institutului Quaest publicat miercuri îl creditează pe Flavio Bolsonaro cu 46% din intențiile de vot, față de 44% pentru Lula, cu o marjă de eroare de două puncte procentuale.

"Această propunere va rămâne de actualitate anul viitor doar dacă vom avea un guvern cu adevărat angajat în favoarea progresului și a cauzelor sociale", a avertizat în timpul votului senatorul majorității Veneziano Vital do Rego.

Sfârşitul programului de muncă de şase zile pe săptămână

În prezent, un număr mare de brazilieni lucrează șase zile pe săptămână, urmând sistemul cunoscut sub numele de "6x1".

Reforma urmează să fie implementată treptat în cursul următoarelor 14 luni.

În timpul campaniei, Flavio Bolsonaro a propus un plan de reducere a cheltuielilor publice inspirat din politicile președintelui ultraliberar argentinian Javier Milei.

Blocul conservator din parlament a susținut o propunere alternativă care permitea fiecărui angajat să negocieze cu patronul său numărul de ore de muncă pe săptămână.

Însă candidatul conservator, Flavio Bolsonaro, s-a răzgândit în cele din urmă.

"Călătoresc prin Brazilia, majoritatea muncitorilor brazilieni doresc sfârșitul sistemului 6x1, așa că voi vota pentru", a declarat senatorul marți.