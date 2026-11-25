Performanţă de top pe scena internaţională. Pompierii români s-au întors acasă cu rezultate deosebite de la World Rescue Challenge 2026, Campionatul Mondial de Salvare desfăşurat în Brazilia, unde s-au întâlnit echipe de intervenţie din întreaga lume. Lotul reprezentativ al României, din care au făcut parte salvatori de la ISU Bucureşti-Ilfov, ISU Covasna şi ISU Mureş, a obţinut rezultate remarcabile: un loc întâi, în echipă mixtă cu reprezentanţii Scoţiei, şi două medalii de bronz la probele de traumă.

72 de echipe din peste 20 de țări s-au întrecut la competiția mondială de descarcerare și prim ajutor din Brazilia.

"Este o pregătire continuă, muncă foarte multă, seriozitate şi ne place ceea ce facem, prin munca noastră au venit şi rezultatele", a spus plutonier șef Valentin Cimpoieru de la ISU BIF.

"Scenariu cu o singură victimă, sunt simulate diferite accidente cum întâlnim şi în viaţa de zi cu zi, accidente rutiere, accidente de muncă, precipitare de la înălţime", a explicat plutonier șef Lucian Tătaru, ISU BIF.

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"Am încercat să adun cât mai multe din experienţa lor şi să învăţ cât mai mult de la ei pentru că nu e prima dată când iau rezultate nici în ţară nici pe scena mondială aşa că încerc în continuare să absorb cât mai multe de la ei", a spus plutonier Andrei Ionică, ISU BIF.

Salvatorii români însă sunt veterani pentru că au ocupat locul I timp de cinci ani consecutiv.

"O parte din membrii delegaţie sunt instructori şi în centrele de formare, care pregătesc personalul paramedical, iar colegii noştri care s-au clasat pe podium urmează ca după retragere să devină evaluatori", a spus colonel Alexandru Cătălin Neguță, șeful delegației României.

Pompierii se pregătesc deja pentru următoarea competiţie.