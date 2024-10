Tatăl lui Liam Payne a mers la hotelul unde fiul său, Liam Payne şi-a pierdut viaţa, după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului unde era cazat. A privit omagiile aduse de sute de fani veniţi la faţa locului şi a citit mesajele fanilor One Direction.

Geoff Payne, tatăl cântăreţului a citit mesajele lăsate de fani şi a privit florile, cadourile şi lumânările aşezate de oameni în faţa hotelului Casa Sur din Buenos Aires, Argentina. De asemenea, a vorbit cu fanii îndoliaţi şi a împărtăşit cu ei momente emoţionante despre fiul său.

"Geoff s-a oprit din când în când pentru a-și pune ochelarii și a citi mesajele scrise în engleză, iar apoi a ridicat pozele pentru a le săruta. De asemenea, le-a mulțumit fanilor pentru că au fost acolo", a spus Martha Kelner, corespondenta Sky News venită în Buenos Aires.

Tatăl lui Liam, filmat de la balconul hotelului

Geoff Payne nu a fost lăsat să intre în camera exactă unde s-a produs tragedia, care este în continuare locul unei anchete active, dar i s-a arătat o cameră cu un aranjament similar.

Tatăl lui Payne a ajuns în Argentina pentru a se ocupa de repatrierea trupului neînsufleţit în Marea Britanie. A mers la morga oraşului pentru a-şi identifica copilul, apoi s-a întâlnit cu procurorul pentru a se ocupa de chestiunile organizatorice pentru repatriere. şi pentru a intra în posesia obiectelor personale ale acestuia.

Joi, rudele lui Payne au emis o declaraţie în care au spus că familia este complet devastată de pierderea lui.

"Liam va trăi pentru totdeauna în inimile noastre și îl vom aminti pentru sufletul său blând, amuzant și curajos. Ne susținem unii pe alții cât de bine putem, ca familie, și cerem intimitate și spațiu în acest moment îngrozitor", au transmis aceştia.

Payne și-a exprimat recunoștința față de părinții săi în mai multe interviuri în ultimii ani. Tatăl său, mecanic, și mama sa, asistentă medicală, au avut amândoi apariții în One Direction: This Is Us, un documentar din 2013 despre formație.

"Când îl văd pe scenă, pur și simplu izbucnesc de mândrie, dar ne e atât de dor de el", spunea mama lui Payne, Karen, în interviu.

Omagii aduse lui Liam Payne după vestea decesului

Mai multe vedete şi apropiaţi ai lui Liam şi-au adus omagiile după anunţul tragediei, inclusiv colegii săi din One Direction, care au emis o declarație comună, dar și mesaje personale.

Simon Cowell, cel care i-a îndrumat pe băieți în timpul X Factor și i-a semnat ulterior la casa sa de discuri, i-a adus un omagiu lui Payne vineri seara, spunând că este cu „adevărat devastat” și se simte „gol”.

Cheryl de la Girls Aloud, care a fost într-o relație cu Payne între 2016 și 2018 și are un fiu cu el a vorbit de asemenea despre durerea pierderii lui, criticând zvonurile „abominabile” legate de moartea acestuia.

