Harry Styles, devastat de moartea fostului său coleg de trupă Liam Payne: "Inima mi-e frântă, dragul meu prieten. Îmi vei lipsi pentru totdeauna"

Harry Styles i-a adus un omagiu deosebit de emoţionant fostului său coleg din One Direction - Liam Payne, după vestea tragică a morţii sale. Cântăreţul de doar 31 de ani şi-a pierdut viaţa după ce ar fi căzut de la etajul treilea al hotelului în care era cazat în Buenos Aires, Argentina. Zeci de fani au venit la faţa locului pentru a se convinge că este adevărat, i-au aprins o lumânare şi au cântat piese cunoscute ale trupei, printre lacrimi.

Harry Styles, fost membru al trupei One Direction, a postat o fotografie cu Liam pe Instagram, spunând că "a trăit cu inima deschisă larg, cu o energie molipsitoare".

„Sunt complet devastat de trecerea în nefiinţă a lui Liam. Bucuria lu icea mai mare era să îi facă pe ceilalţi fericiţi şi a fost o onoare să fiu alături de el în astfel de momente.

Liam a trăit cu inima deschisă larg, avea o energie molipsitoare. Era cald, încurajator şi incredibil de iubitor. Anii pe care i-am petrecut împreună îmi vor rămâne pentru totdeauna ca fiind cei mai frumoşi ani din viaţă. Îmi vei lipsi pentru totdeauna, dragul meu prieten.

Inima mi-e frântă pentru Karen, Geoff, Nicola şi Ruth, fiul său Bear şi pentru toţi cei din lumea întreagă care l-au cunoscut şi l-au iubit, ca şi mine”, a scris Harry pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu Liam.

Membrii trupei One Direction, omagiu pentru Liam Payne

Zayn Malik şi Louis Tomlinson au transmis şi ei condoleanţe şi au adus un omagiu emoţionant fostului lor coleg de trupă şi prieten.

"Liam, am ajuns să vorbesc cu tine cu voce tare, sperând că mă poți auzi. Nu pot să nu mă gândesc, egoist, că mai aveam atâtea discuții de purtat în viața noastră", a scris Zayn, alături de o fotografie cu cei doi.

"Sunt mai mult decât devastat să scriu asta, dar ieri am pierdut un frate. Liam a fost cineva pe care l-am admirat în fiecare zi, o persoană pozitivă, amuzantă și bună. L-am întâlnit prima dată pe Liam când el avea 16 ani și eu 18, iar imediat am fost uimit de vocea lui, dar mai important, pe măsură ce timpul a trecut, am avut ocazia să văd căldura unui frate pe care l-am dorit toată viața", a scris şi Louis, menţionând că va fi ca un unchi pentru fiul său, rămas acum orfan de tată.

Liam Payne a murit miercuri după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului în care se afla - din Buenos Aires, Argentina. Conform rapoartelor, managerul hotelul a sunat la poliție înainte de tragicul eveniment, reclamând un oaspete eratic și violent care "ar fi fost sub influența drogurilor și alcoolului”. Autopsia preliminară a confirmat că Liam era beat şi drogat, sugerând că "a sărit" într-o stare de "semi-conștiență sau inconștiență totală".

