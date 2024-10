Reacţia membrilor One Direction, după vestea tragică a morţii lui Liam Payne: "Am pierdut un frate. Aş da orice ca să îți ofer o ultimă îmbrățișare"

Reacţia membrilor One Direction, după vestea tragică a morţii lui Liam Payne - Profimedia

Harry Styles a spart tăcerea după vestea morţii prietenului și colegului său de trupă, Liam Payne, postând un tribut emoționant pe Instagram. Cei doi au făcut parte din celebrul grup One Direction, care a cucerit inimile fanilor din întreaga lume.

În postarea sa, Harry a împărtășit o fotografie cu Liam pe scenă și a scris un mesaj în care îl portretizează pe cântăreţ ca fiind "cald, încurajator şi incredibil de iubitor".

"Sunt cu adevărat devastat de trecerea lui Liam în neființă", a scris Harry. "Cea mai mare bucurie a lui era să-i facă pe ceilalți fericiți, și a fost o onoare să fiu alături de el când făcea acest lucru. Liam a trăit cu inima deschisă larg, cu o energie de viață molipsitoare".

Tributul emoționant i-a emoționat pe fani. "Toate postările voastre ne oferă oarecum o încheiere, nu știu de ce și cum, dar așa este. Sper că ești bine, Harry. Rămâi puternic", a scris un fan în comentarii.

Zayn Malik și Louis Tomlinson, alți doi membri ai trupei, au postat și ei mesaje emoționante pe Instagram în memoria lui Liam. De asemenea, întreaga trupă a lansat o declarație comună, exprimându-și durerea profundă în fața pierderii irecuperabile.

"Suntem toți devastaţi", au spus ei în comunicatul oficial.

Zayn Malik

Zayn Malik a postat un mesaj copleșitor pe Instagram în memoria lui Liam Payne, alături de o fotografie cu cei doi, în care se îmbrățișează și dorm, din perioada în care făceau turnee cu One Direction. Şi-a exprimat de asemenea durerea și regretul că au existat atât de multe conversații pe care nu au apucat să le aibă.

"Liam, am ajuns să vorbesc cu tine cu voce tare, sperând că mă poți auzi. Nu pot să nu mă gândesc, egoist, că mai aveam atâtea discuții de purtat în viața noastră", a scris Zayn.

Adresându-se direct lui Liam, Zayn a continuat: "Nu am apucat niciodată să îți mulțumesc pentru că m-ai susținut în unele dintre cele mai dificile momente din viața mea. Când îmi era dor de casă la 17 ani, tu erai mereu acolo cu o perspectivă pozitivă și un zâmbet liniștitor, spunându-mi că erai prietenul meu și că eram iubit".

Zayn a vorbit și despre cum Liam a fost întotdeauna cel "mai rațional" dintre membrii trupei și cum îl respecta "în secret" pentru că era "puternic și cu opinii ferme". L-a numit pe Liam "cel mai calificat în orice sens" în muzică și a spus: "Nu știam nimic în comparație cu tine, eram un copil novice fără experiență și tu erai deja un profesionist".

"Am pierdut un frate când ne-ai părăsit și nu îți pot explica ce aș da doar ca să îți ofer o ultimă îmbrățișare și să îți spun la revedere cum trebuie și să îți spun cât de mult te-am iubit și te respectam. Voi prețui toate amintirile pe care le am cu tine în inima mea pentru totdeauna. Nu există cuvinte care să justifice sau să explice ce simt acum, decât că sunt dincolo de devastat. Sper că, oriunde ai fi acum, ești bine și eşti în pace și știi cât de iubit ești"

Louis Tomlinson: Am pierdut un frate

Louis a postat o imagine din zilele lor de glorie pe scenă cu One Direction şi a lăsat un mesaj de adio pentru colegul său de trupă şi prieten foarte bun - Liam Payne.

"Sunt mai mult decât devastat să scriu asta, dar ieri am pierdut un frate. Liam a fost cineva pe care l-am admirat în fiecare zi, o persoană pozitivă, amuzantă și bună. L-am întâlnit prima dată pe Liam când el avea 16 ani și eu 18, iar imediat am fost uimit de vocea lui, dar mai important, pe măsură ce timpul a trecut, am avut ocazia să văd căldura unui frate pe care l-am dorit toată viața"

Lăudându-l pe Liam pentru talentul său muzical și contribuțiile aduse trupei, Louis a adăugat: "Liam a fost un compozitor extraordinar cu un mare simț al melodiei, adesea discutam despre a ne întoarce împreună în studio pentru a încerca să recreăm chimia de scriere pe care o avusesem în trupă. Și, pentru a fi clar, Liam a fost, în opinia mea, cea mai importantă parte din One Direction. Experiența lui încă de tânăr, gama perfectă, prezența sa pe scenă, talentul său de a scrie. Lista continuă. Mulțumesc că ne-ai format, Liam".

Mesajul lui Louis pentru Liam

Louis a încheiat mesajul cu o adresare directă către Liam, spunând: "Mă simt extrem de norocos că te-am avut în viața mea, dar chiar mă lupt cu ideea de a-ți spune la revedere. Sunt atât de recunoscător că ne-am apropiat și mai mult după despărțirea trupei, vorbind la telefon ore întregi, amintindu-ne de mii de amintiri minunate pe care le-am avut împreună. Era un lux pe care credeam că îl voi avea cu tine pentru tot restul vieții. Mi-aș fi dorit să pot împărtăși din nou scena cu tine, dar nu a fost să fie".

Liam, care a murit în Argentina la 31 de ani, lasă în urmă un fiu de șase ani, Bear. Promițând că va fi acolo pentru el, Louis a scris: "Vreau să știi că dacă Bear va avea vreodată nevoie de mine, voi fi unchiul de care are nevoie în viața lui și îi voi spune povești despre cât de minunat era tatăl lui. Îmi doresc să fi avut ocazia să-ți spun rămas bun și să-ți spun încă o dată cât de mult te iubesc".

Reacțiile fanilor

Sute de fani s-au strâns la faţa locului, la puţin timp după aflarea veştii. Oamenii au aprins lumânări şi au creat un altar cu fotografii, jucării şi mesaje de adio pentru cel pe care-l idolatrizaseră de ani buni.

"Nu mă pot opri din plâns", a scris cineva.

Alt fan a adăugat: "Nu pot să suport asta. Suntem aici pentru tine. Te iubim"

"Nu pot să suport acest mesaj. Mă dărâmă complet. Ne doare și pe noi, dar știm că Liam ar fi fost mândru de voi", au completat alţii.

Cum a murit Liam Payne

Liam Payne a murit miercuri după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului în care se afla - din Buenos Aires, Argentina. Conform rapoartelor, managerul hotelul a sunat la poliție înainte de tragicul eveniment, reclamând un oaspete eratic și violent care "ar fi fost sub influența drogurilor și alcoolului”. Autopsia preliminară a confirmat că Liam era beat şi drogat, sugerând că "a sărit" într-o stare de "semi-conștiență sau inconștiență totală"

Poliția din Argentina investighează acum evenimentele și circumstanțele care au dus la moartea lui Liam.

