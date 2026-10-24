Controversă în familia regală britanică. Tatăl lui Meghan Markle, ducesa de Sussex, este acum în centrul atenției. Thomas Markle ar fi vizat de o anchetă în Filipine, în urma unor acuzații privind presupusa deținere de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Este vorba despre acuzații care trebuie verificate de autorități, nu despre fapte dovedite. Meghan spune că știa de situație. În 2018, ar fi primit o scrisoare care conținea acuzații tulburătoare la adresa tatălui său, după ce documentul fusese trimis Poliției Metropolitane din Londra.

Într-un interviu pentru tabloidul american Daily Mail, Thomas Markle, de 82 de ani, a respins acuzaţiile, pe care le-a calificat ''o grămadă de minciuni''.

Vineri, The Sun şi Daily Mail au relatat că fiul lui Thomas Markle a descoperit o serie de imagini cu caracter pedocriminal în fosta locuinţă a tatălui său din Filipine şi că poliţia filipineză a deschis o anchetă.

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''Distanţarea faţă de tatăl meu şi decizia de a nu-i permite să intre în contact cu copiii noştri a avut o singură motivaţie: aceea de a-i proteja'', a mai precizat Meghan, care are împreună cu prinţul Harry un băiat, Archie, de şapte ani, şi o fetiţă, Lilibet, de cinci ani.

Conform agenţiei de presă britanice PA, această scrisoare i-a fost trimisă ducesei în vara lui 2018, după căsătoria cu prinţul Harry, celebrată în luna mai a aceluiaşi an.

''Deşi amploarea acestor dezvăluiri este mai revoltătoare decât ne-am putea imagina, dorinţa mea cea mai sinceră este ca justiţia să-şi facă treaba şi ca prioritatea să rămână siguranţa şi protecţia copiilor nevinovaţi'', a scris Meghan în comunicat.

Actriţa americană a rupt legăturile cu tatăl ei cu puţin timp înaintea căsătoriei celebrate la castelul Windsor. Thomas Markle nu a asistat la ceremonie şi nici fratele vitreg sau sora vitregă a lui Meghan. Doar mama ei, Doria Ragland, a fost prezentă.