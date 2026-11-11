Tatăl lui Meghan Markle, reţinut după ce şi-a tăiat brăţara electronică

Tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, soţia prinţului Harry, se află din nou în arest după ce şi-a tăiat brăţara de monitorizare electronică, la doar câteva zile după ce fusese reţinut pentru deţinere de materiale pornografice cu minori

Thomas Markle a fost eliberat vineri pe cauţiune şi plasat în arest la domiciliu, cu condiţia de a purta un dispozitiv de monitorizare a locaţiei. Instanţa din Tampa, Florida, Statele Unite, i-a impus, de asemenea, restricţii de deplasare.

Însă, într-o postare pe reţeaua socială X, Bill Essayli, prim procuror adjunct al SUA, a declarat că Thomas Markle şi-a tăiat brăţara. "Acum patru zile, un judecător federal i-a permis domnului Markle să rămână în libertate până la proces. I s-a ordonat să poarte un dispozitiv de monitorizare a locaţiei. El şi-ar fi tăiat brăţara la ora 1:45 dimineaţa, noaptea trecută. Condiţiile de eliberare sunt ordine judecătoreşti, nu sugestii. Solicităm instanţei să-i revoce eliberarea şi să-l reţină în aşteptarea procesului".

Judecătorul Lindsay Saxe Griffin din Florida a dispus ulterior ca Markle să fie dus în arest.

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Thomas Markle fusese reţinut vineri de agenţii FBI în urma percheziţiei efectuate la două depozite de bunuri pe care inculpatul le avea închiriate de aproximativ 20 de ani în regiunea Los Angeles, din care a fost confiscată o cantitate de materiale conţinând imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra unor copii. El este vizat de un singur cap de acuzare, de deţinere de materiale pornografice cu minori.

Markle a intrat în vizorul poliţiei după ce fost denunţat la autorităţile din Filipine şi la FBI, luna trecută, de către fiul său, Thomas Markle Jr., care ar fi găsit imagini ilegale printre lucrurile tatălui său, în Cebu City.

Markle Jr. a declarat pentru cotidianul The Sun că a informat autorităţile în legătură cu spaţiile de depozitare ale tatălui său din Los Angeles. Din acestea, agenţii au confiscat aproximativ 78 de obiecte, printre care diapozitive, negative de film şi cărţi care conţineau materiale cu presupuse abuzuri sexuale asupra unor minor. Două dintre imaginile cu copii ar înfăţişa un bărbat adult - identificat de un martor ca fiind "cu certitudine" Thomas Markle - alături de o fetiţă dezbrăcată. În una dintre ele, potrivit documentelor judiciare, bărbatul "pare să aibă între 30 şi 40 de ani", ceea ce sugerează că presupusul abuz datează de câteva decenii, având în vedere că Markle are în prezent 82 de ani. O altă imagine arată o fetiţă dezbăcată, într-o cameră ce pare să facă parte dintr-un lanţ de moteluri din Filipine.

Tatăl lui Meghan Markle ar putea primi o pedeapsă de cel puţin 20 de ani într-o închisoare

Markle, care locuia într-un cămin pentru persoane cu demenţă din Statele Unite, a recunoscut că a plătit pentru servicii sexuale în Filipine, însă a negat că ar fi deţinut vreodată imagini cu abuzuri asupra minorilor.

Meghan Markle, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie împreună cu Harry, în luna august, s-a declarat "profund tulburată" de acuzaţiile aduse tatălui său, de care s-a îndepărtat încă din perioada premergătoare căsătoriei sale cu prinţul Harry din 2018.

Ea a dezvăluit că în 2019 a primit, prin intermediul Poliţiei Metropolitane şi al Serviciului de Protecţie a Familiei Regale, o scrisoare care conţinea "acuzaţii îngrijorătoare şi tulburătoare" la adresa tatălui ei. La acea vreme, ea ar fi primit asigurări că acuzaţiile urmau să fie investigate.

Poliţia Metropolitană a recunoscut, însă, că nu a comunicat detaliile altor instituţii abilitate, iar Biroul Independent pentru Conduita Poliţiei investighează în prezent deciziile luate. Ducesa ar fi dorit să "ia atitudine" imediat după ce a citit scrisoarea, însă poliţia i-a recomandat să nu facă acest lucru, au declarat sursele citate de DPA/PA Media.

Când lui Thomas Markle, fost director de lumini şi imagini în televiziune, i-a fost amputat un picior în Filipine anul trecut, el a încercat să o contacteze pe Meghan Markle, însă aceasta i-ar fi trimis o ultimă scrisoare în care i-ar fi spus că ştia că el era un abuzator şi că nu-şi va vedea niciodată

nepoţii, pe prinţul Archie şi pe prinţesa Lilibet.

În urma audierii de vineri, judecătorul Lindsay Griffin a considerat că nu poate exclude posibilitatea ca Thomas Markle "să sufere de o boală psihică (...) care îl împiedică să înţeleagă natura şi consecinţele procedurii care îl vizează". El a explicat că se bazează pe "vârsta înaintată şi pierderile de memorie ale acuzatului". Prin urmare, judecătorul a numit un medic psihiatru care va trebui să evalueze starea tatălui lui Meghan Markle şi să îşi prezinte concluziile până la 20 noiembrie, conform documentelor consultate de AFP.

Acuzarea lui Thomas Markle pentru deţinere de materiale pornografice cu minori a umbrit vizita de marţi a ducelui şi ducesei de Sussex la Parlamentul European din Bruxelles, menită să promoveze protecţia copiilor în mediul online.