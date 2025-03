The Economist: Armata ucraineană a scăpat din Kursk ca prin urechile acului

Într-o analiză intitulată "Armata ucraineană a scăpat din Kursk ca prin urechile acului", publicaţia britanică The Economist arată că deşi trupele ucrainene au riscat să fie încercuite de trupele ruse în Kursk, ele au reuşit să se retragă aproape intacte în ultima clipă.

Semnalele că forțele ucrainene aflate în capul de pod din Kursk, teritoriul rusesc ocupat în august 2024, riscau să devină captive erau evidente până în prima săptămână a lunii martie, relatează The Economist. Ajutată de forțele nord-coreene, armata rusă strânsese lațul pe flancurile ucrainenilor și putea lovi cu dronele şi artileria ultima rută de aprovizionare rămasă.

Mai mult, rușii au adunat în Kursk cel puțin 50.000 de soldați, de patru ori mai mulți decât ucrainenii. Este neclar cum au reușit și ce rol a jucat decizia lui Donald Trump (reversată ulterior) de a limita schimbul de informații cu Ucraina pe 5 martie. Unii ofițeri ucraineni insistă că au fost luaţi prin surprindere. "Americanii mint dacă spun că aveam tot ce ne trebuia pentru apărare", a mărturisit unul dintre ei.

Ucraina se retrage parțial din Kursk, dar evită un dezastru total

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei aflați în tranșee, presiunea din partea americanilor a coincis cu valurile de teroare din partea ruşilor: drone, bombardiere, bombe cu planare. Mulți ofițeri subalterni au decis să fugă, cu sau fără echipament, unii retrăgându-se 15 km pe jos. Nu este clar dacă toți au avut ordin să facă acest lucru, dar deciziilelor au făcut cel mai probabil ca retragerea să fie mai puțin dezastruoasă pentru Kiev.

Retragerea parțială din orașul Sudja și din alte sate din Kursk reprezintă o lovitură pentru conducerea militară a Ucrainei. Însă nu este chiar dezastrul total revendicat de propaganda rusă, pe care Donald Trump a decis, în mod inexplicabil, să o amplifice, susținând că "mii de soldați ucraineni" au fost "înconjurați complet".

Ucraienii nu au fost încercuiţi în Kursk

Acest lucru nu a fost niciodată adevărat. Au existat pierderi grave, retragerea a fost haotică în unele zone, iar Rusia a capturat cel puțin câteva zeci de prizonieri. Cu toate acestea, ucrainenii s-au retras relativ intact și o forță considerabilă a rămas în continuare până la aproximativ 10 km în interiorul Rusiei, după ce s-a regrupat pe poziții mai bune, pe teren înalt. "Trump pare să-și obțină informațiile de pe Instagramul rusesc", a comentat un comandant militar.

Deocamdată, nu există semne că forțele ucrainene intenționează să părăsească zona pe care încă o controlează, indiferent de dorințele lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a fost umilit vara trecută de operațiunea ucraineană prin care au fost ocupaţi 1.200 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc. El a lăudat trupele care au luptat, cerând ca soldații ucraineni capturați să fie "tratați ca niște teroriști".

Unele soldaţi ruşi par să fi luat acest ordin literal. Imagini video publicate online sugerează că unele unități rusești din Kursk execută prizonierii. Surse militare ucrainene spun că rușii au început să ia mai mulți prizonieri, dar se tem că acest lucru ar putea pregăti terenul pentru un proces-spectacol.

Pe 14 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a declarat jurnaliștilor că operațiunea militară din Kursk "și-a îndeplinit obiectivul". El a spus că inițial a decis să stabilească o prezență în interiorul Rusiei pentru a proteja orașele ucrainene, precum Sumî, de o ofensivă rusească. Un alt motiv pentru lansarea operațiunii din Kursk a fost acela de a perturba încercările Rusiei de a-și crea propriile zone tampon în interiorul Ucrainei. "Nu vrem ca acest lucru să se transforme într-o ofensivă rusească", a spus Zelenski. "Avem experiență în astfel de scenarii."

Ucraina este relativ bine pregătită pentru amenințare și și-a fortificat granița cu noi linii de apărare și tranșee. Cu toate acestea, grupuri de recunoaștere rusești, de până la 30 de soldați, au fost deja observate în unele sate ucrainene de graniță. În oraşul Sumî, atmosfera este tensionată. Autoritățile militare au înființat puncte de control care interzic intrarea persoanelor din afara orașului, inclusiv a jurnaliștilor acreditați. Soldaților li s-a ordonat să nu vorbească cu presa.

O sursă de rang înalt din serviciile secrete ucrainene afirmă că ofensiva rusă pare să fi fost sincronizată cu inițiativa lui Trump de a impune o încetare a focului. Pe 10 martie, în timpul negocierilor din Arabia Saudită, Ucraina a fost de acord propunerea americană de încetare a focului. "Rușii nu vor accepta o încetare a focului cât timp suntem încă pe teritoriul lor", a spus sursa. "Nu vor să avem această monedă de schimb atunci când luptele se opresc."

Unele voci din Ucraina cred că Trump ar fi putut facilita în mod conștient acest proces. Un ofițer de informații sugerează că președintele american a încercat să forțeze Ucraina să fie mai flexibilă, eliminându-i posibile pârghii de negociere, utile în eventuale schimburi teritoriale. O altă sursă guvernamentală consideră că a fost o simplă coincidență. "Ceea ce este clar este că Trump nu ne poate suporta", a spus aceasta. "În doar șapte săptămâni, am trecut de la a fi aliați la a fi considerați clienți, cu datorii în mare măsură inventate."

Incursiunea din Kursk continuă să-i divizeze pe ucraineni

Unii ofițeri de rang înalt s-au opus operațiunii încă de la început; comandantul uneia dintre cele patru unități de elită care au condus ofensiva din august 2024 a demisionat înainte ca aceasta să înceapă. Alții, excluși din procesul decizional al comandantului-șef al forțelor armate, Oleksandr Sirskî, au considerat că a fost o greșeală. Cu toate acestea, unii și-au temperat poziția, recunoscând că operațiunea a forțat Rusia să redirecționeze și să piardă unele dintre cele mai bune trupe ale sale. "Am pierdut mulți oameni buni și poate a fost o decizie neplăcută", spune un ofițer de informații. "Dar trebuie să ne întrebăm ce ar fi putut face zeci de mii de soldați ruși, dacă Putin nu i-ar fi trimis la Kursk."

Ultimele săptămâni haotice au lăsat, fără îndoială, un gust amar, iar mulți se întreabă de ce Zelenski și generalul Sirskî au amânat atât de mult retragerea. Totuși, operațiunea a fost un succes de moral pentru Ucraina într-un an 2024 sumbru. A demonstrat că și Rusia are puncte slabe. "Mult prea mult timp, Rusia a fost privită printr-un filtru de propagandă... presupusă a doua cea mai puternică armată din lume, o superputere nucleară", spune o sursă din statul-major al Ucrainei. "Noi am arătat că împăratul este gol."

Pe măsură ce Ucraina intră într-o perioadă extrem de incertă, armata înțelege că nu are altă opțiune decât să continue lupta. "Poate că și Trump va realiza, în cele din urmă, că Putin nu este cine pretinde a fi", susţine sursa citată

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați simțit vreodată că trebuie să oferiți bani medicilor pentru a fi luat în seamă în spital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰