Trump a fost recrutat de KGB cu numele de cod "Krasnov", susţine un fost şef al spionajului kazah - Kyiv Post

Alnur Mussayev, fostul șef al serviciului de securitate din Kazahstan și fost ofițer KGB, susține într-o postare pe Facebook că, în 1987, Moscova l-a recrutat pe Donald Trump sub pseudonimul „Krasnov”, formându-l ca potențial agent sovietic, scrie Kyiv Post.

Donald Trump, președintele SUA, ar fi fost recrutat acum 37 de ani ca un potențial agent sovietic, potrivit lui Alnur Mussayev, fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan și ofițer KGB în acea perioadă la Moscova, scrie Kyiv Post.

Într-o postare pe Facebook, Mussayev a încercat să explice atitudinea adesea confuză a lui Trump față de Putin: „În 1987 am servit în Direcția 6 a KGB-ului URSS în Moscova”, a scris Mussayev pe 20 februarie, explicând cum "cea mai importantă direcţie de muncă în Administraţia a 6-a era recrutarea de oameni de afaceri din ţări capitaliste". El a adăugat: „În acel an, administrația noastră l-a recrutat pe un om de afaceri de 40 de ani din Statele Unite, Donald Trump, sub pseudonimul Krasnov.”

De la primul său mandat de președinte, Trump a fost suspectat, dacă nu chiar considerat un agent rus, cel puțin a manifestat o simpatie neobișnuită față de Vladimir Putin și Rusia. În 2017, chiar când Trump prelua funcția de președinte după ce o înfruntase pe Hillary Clinton în alegerile prezidențiale, a apărut un raport realizat de fostul agent de informații britanic Christopher Steele.

Articolul continuă după reclamă

Documentul, inițial comandat de adversarii republicani ai lui Trump și ulterior preluat de opoziția democratică, conținea acuzații scandaloase din partea unor presupusi agenți ai serviciilor de informații rusești, care afirmau că Moscova deținea „kompromat” (material compromițător) despre Trump din diversele sale vizite în Rusia – inclusiv faimoasa și neconfirmata înregistrare video cu "golden shower" între Trump şi o prostituată într-un hotel din Moscova.

Deși credibilitatea „dosarului Steele” a fost vehement contestată de susținătorii lui Trump, mai ales din cauza utilizării surselor anonime, Mussayev confirmă existența „kompromat-ului” asupra lui Trump. Într-o postare pe Facebook din 18 februarie 2018, fostul șef al serviciilor de informații din Kazahstan, care acum locuiește în Viena, Austria, a scris:

"Donald Trump este prins în cârligul FSB și înghite momeala tot mai adânc. Acest lucru este dovedit de numeroasele fapte indirecte publicate în media. Există un concept referitor la capacitatea unui individ de a fi recrutat. Pe baza experienței mele în activitatea operațională din KGB-KNB pot afirma cu certitudine că Trump se încadrează în categoria persoanelor ușor de recrutat. Nu am nicio îndoială că Rusia deține informații compromițătoare despre președintele SUA și că, pe parcursul anilor, Kremlinul l-a susținut pe Trump pentru a ajunge în funcția de președinte al celei mai mari puteri mondiale".

Cu șapte ani în urmă, Mussayev afirma că elitele conducătoare din Statele Unite erau pe deplin conștiente de dependența profundă a președintelui lor față de Kremlin, dar nu ar fi admis public acest lucru, pentru a nu pune în pericol statutul SUA ca singura superputere globală. De asemenea, el prezicea diferitele tentative de a-l îndepărta pe Trump de la putere.

Acuzații des întâlnite

Dezvăluirile lui Mussayev nu sunt singurele venite din partea foștilor ofițeri KGB. În cartea „American Kompromat”, publicată în 2021 de Craig Unger, fostul ofițer KGB Yuri Shvets susține că Trump a fost recrutat de Moscova în anii 1980. „Donald Trump a fost pregătit ca un agent al Rusiei... și a fost atât de dispus să promoveze propagandă anti-occidentală, încât la Moscova au avut loc adevărate sărbători”, a declarat Shvets pentru The Guardian în 2021.

Shvets, fost major KGB în anii '80, s-a mutat în Statele Unite în 1993, obținând cetățenia americană. Ulterior, a lucrat ca investigator de securitate corporativă și a fost partenerul lui Alexander Litvinenko, care a fost asasinat la Londra în 2006, potrivit The Guardian.

În cartea sa, bazată pe amintirile lui Shvets, Unger descrie cum Trump a ajuns să fie observat de autoritățile ruse încă din 1977, când s-a căsătorit cu Ivana Zelnickova, un model ceh. În 1979, după căsătoria cu Trump, deja un mogul imobiliar american, serviciul de informații cehoslovac a început să o spioneze pe Ivana, monitorizându-i atât vizitele în țară, cât și afacerea. Trump a devenit astfel ținta unei operațiuni de spionaj, supravegheată de serviciul cehoslovac în colaborare cu KGB-ul.

În 1982, Trump a deschis hotelul Grand Hyatt din New York, iar pentru acest proiect a cumpărat 200 de televizoare de la Semyon Kislin, un emigrant sovietic care deţinea compania Joy-Lud Electronics pe Fifth Avenue. Shvets a afirmat că Joy-Lud era controlată de KGB și că Kislin lucra ca „agent observator”, identificându-l pe Trump ca pe un potențial agent. Kislin a negat orice legătură cu KGB-ul.

În 1987, Trump și Ivana au vizitat Moscova și Sankt Petersburg pentru prima dată. Shvets a spus că Trump a fost „alimentat” cu puncte de vedere susținute de KGB și lăudat de agenții KGB, care l-au încurajat să intre în politică.

În 2017, un articol din Politico semnat de Luke Harding a dezvăluit că, potrivit fișierelor declasificate în 2016, agenții cehoslovaci au monitorizat cuplul Trump în Manhattan. Harding a adăugat că agenții care se ocupau de această misiune aveau numele de cod Al Jarza și Lubos, iar aceștia deschideau scrisorile trimise de Ivana tatălui ei, Milos. Deși bărbatul nu era agent, avea o relație cu poliția secretă cehoslovacă.

Unger a subliniat că recrutarea lui Trump a fost aproape accidentală. „El era un agent,” a spus Shvets. „Nu a fost un plan mare în care să spunem că-l vom dezvolta și 40 de ani mai târziu va ajunge președinte. Cehii încercau să recruteze cât mai mulți oameni.” Shvets a explicat că Trump era o țintă perfectă din cauza vanității și narcisismului său: „A fost pregătit pe parcursul a 40 de ani, până la alegerea sa,” a spus el, referindu-se la alegerile din 2016.

În timpul negocierilor de pace de la Riad din 18 februarie, în imagini a fost surprins Dmitry Rybolovlev, oligarhul rus care l-a ajutat pe Trump într-o criză financiară prin achiziționarea unei proprietăți din Palm Beach. Rybolovlev a făcut parte din delegația rusă, însă a rămas la o distanță considerabilă de masa principală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum faceţi față temperaturilor extreme din aceste zile? Stau mai mult în casă Mă îmbrac gros și ies oricum

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰