Trump anunță că Musk a deblocat Starlink în Ucraina, Kievul îl contrazice. Ce se întâmplă cu dronele

Donald Trump a anunțat joi că Elon Musk a ridicat restricțiile care au limitat funcționarea sistemului Starlink folosit de armata ucraineană la operațiunile cu drone. A refuzat să spună și dacă a vorbit cu miliardarul american despre această problemă. Anunțul a fost făcut după ce The Wall Street Journal a relatat că Trump l-a sunat pe Musk și i-a cerut să ridice restricțiile. În ciuda anunţului lui Trump, Starshield continuă să fie afectat, spune Kievul.

Circulă în continuare informații contradictorii legate de cine a decis cu adevărat impunerea restricțiilor de funcționare a terminalelor Starlink instalate pe dronele ucrainene care se deplasează cu viteze mari și dacă ele au fost în cele din urmă eliminate pe deplin.

Trump susţine că Musk a ridicat restricţiile Starlink pentru Ucraina

The Wall Street Journal a dezvăluit marți că ordinul privind restricţionarea Starlink în Ucraina a venit de la Elon Musk, şeful SpaceX, iar joi a scris că Trump l-a sunat pe Musk și i-a cerut să le ridice. Potrivit cotidianului american, Trump i-ar fi spus lui Musk miercuri la telefon că este nemulțumit că restricțiile continuau să fie în vigoare.

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Cu toate acestea, rămâne neclar dacă Elon Musk putea să ia singur această decizie. Reuters a dezvăluit săptămâna trecută, citând oficiali americani și occidentali, că ordinul a venit din interiorul Casei Albe.

"Nu vreau să comentez dacă l-am sunat eu sau dacă l-a sunat altcineva. Presupun că nu are nicio importanță. Important este că l-a repus în funcțiune", le-a declarat Trump reporterilor joi, după dezvăluirile WSJ. Liderul american nu a oferit alte detalii.

Amintim că, în noaptea de 13 spre 14 octombrie, armata ucraineană a raportat probleme de conectivitate în timpul operațiunilor cu drone. Limitarea principală a vizat Starshield, serviciul militar bazat pe Starlink, utilizat pentru comunicații cu dronele care se deplasează la viteze mari, de 160 km/h. Concret, dronele nu mai puteau menține conexiunea peste această viteză, dar unele voci din armata ucraineană au raportat întreruperi chiar și la viteze mai mici. Restricționarea a afectat atât misiunile de atac, cât și pe cele de apărare împotriva Rusiei.

Poate Elon Musk să ia singur o astfel de decizie?

Trump a negat că a fost el în spatele deciziei de reducere a vitezelor. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că deciziile privind accesul Ucrainei la Starlink aparțin companiei-mamă SpaceX și lui Musk, nu Casei Albe. Mai mult, Rubio a sugerat că Ucraina nici măcar nu ar beneficia de acces la Starshield, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că atât Starlink, cât și Starshield au fost afectate.

De partea cealaltă, fără a acuza explicit pe cineva, Musk a arătat subtil cu degetul spre Casa Albă. El a explicat că Starlink este un serviciu comercial deținut și controlat de SpaceX, a cărui utilizare este limitată la uz civil sau de apărare, adică nu la operațiuni ofensive. Potrivit acestuia, Starlink nu poate fi utilizat pentru acțiuni militare ofensive, deoarece o asemenea utilizare este nepotrivită pentru o companie comercială, în timp ce Starshield este controlat de Pentagon. "Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA. Limitele de viteză sau utilizarea sunt decise de armata americană și, în final, de președinte”, a scris el pe X săptămâna trecută.

Starshield a fost creat în decembrie 2022, iar Pentagonul este cel mai mare client al său. Pe scurt explicat, SpaceX deține și operează infrastructura Starlink pe care se bazează anumite servicii Starshield. Deși Pentagonul plătește pentru acces și poate stabili condiții de utilizare, asta nu înseamnă că guvernul american deține întreaga infrastructură SpaceX.

Mai mulți senatori democraţi au pus sub semnul întrebării autoritatea lui Elon Musk de a decide singur restricționarea Starshield. Ei au cerut să afle cine deține autoritatea tehnică, contractuală și operațională asupra Starshield și dacă SpaceX poate restricționa unilateral accesul la serviciu în timpul unor operațiuni militare.

Starshield are în continuare restricţii, în pofida anunţului lui Trump

Oficiali americani și ucraineni au declarat joi pentru The Wall Street Journal că sistemul Starlink funcționa mai aproape de parametrii normali, dar unele voci insistau că nu revenise la capacitatea maximă de funcționare.

"Şi în dimineaţa aceasta, cazuri de pierdere a semnalului continuă să fie observate la viteze de 161 km/h. Deocamdată, nu există nicio confirmare că restricţiile au fost ridicate", a declarat vineri o sursă din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării din Ucraina.

Tot în cursul zilei de joi, Zelenski a declarat că sistemele Starlink funcționau în continuare limitat și că speră să poarte discuții cu Marco Rubio în zilele următoare.

Relația lui Zelenski cu Washingtonul s-a deteriorat din nou grav după ce Trump a anunțat că SUA vor cumpăra motorină rusească și a scutit Rusia de noi sancțiuni în temeiul legii Graham, adoptată și promulgată recent.

Trump i-a cerut Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești și i-a îndemnat pe ucraineni să îl înlocuiască pe Zelenski.