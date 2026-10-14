Starlink restricționat în Ucraina: operațiunile armatei afectate. Musk ar fi luat decizia la cererea lui Trump

Ucrainenii acuză SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, că a introdus fără niciun avertisment restricții privind funcționarea terminalelor de comunicații prin satelit Starlink, în timpul deplasării. Mai multe drone ucrainene au început să piardă conexiunea sau să devină greu de controlat, inițial la viteze de peste 160 km/h, însă ulterior au fost raportate probleme și la viteze mai mici. Elon Musk ar fi luat decizia la cererea lui Donald Trump, care a transmis recent că e timpul ca ucrainenii "să-și aleagă un nou președinte".

Elon Musk şi Donald Trump, la o ceremonie de premiere 8 octombrie 2026 - Profimedia

Ucrainenii acuză compania SpaceX că a introdus, fără să alerteze armata ucraineană, restricții pentru unele servicii Starlink în Ucraina, legate de viteza de deplasare a terminalelor, în special a celor care folosesc serviciul militar Starshield. Practic, SpaceX a limitat funcționarea terminalelor Starlink destinate uzului militar atunci când acestea se deplasează cu viteze de peste 160 km/h.

Măsura afectează inclusiv dronele ucrainene care folosesc conexiunea prin satelit pentru a comunica cu operatorii de la sol și care riscă să piardă legătura în timpul misiunilor de luptă. Militarii ucraineni au semnalat ulterior întreruperi ale conexiunii pentru drone și la viteze de 110-120 km/h, iar alții, la 60-70 km/h.

Măsura a perturbat deja mai multe misiuni militare, a declarat consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serhii Beskrestnov. "Forțele noastre de apărare nu au primit nicio avertizare cu privire la această limitare, iar acest lucru a dus la perturbarea mai multor misiuni", a scris el pe Telegram.

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Musk ar fi luat decizia la cererea lui Trump

O sursă aflată pe frontul din Ucraina a confirmat pentru Reuters perturbări în funcționarea sistemului Starlink. La rândul său, influentul activist ucrainean Serhii Sternenko, figură-cheie în sectorul de apărare al Ucrainei, a transmis că serviciul pe care sateliții americani ai Starlink îl oferă armatei ucrainene a fost restricționat miercuri, în primele ore ale dimineții.

"În această dimineață au existat limitări privind funcționarea terminalelor Starlink. Conexiunea a început să se piardă atunci când viteza de mișcare a depășit 160 de kilometri pe oră", a scris Sternenko, care până în iulie a fost și consilier al Ministerului Apărării din Ucraina.

Sternenko, care este în contact constant cu unitățile armatei cărora le furnizează drone, a confirmat și el că "mai multe misiuni critice" nu au MAI putut fi îndeplinite. "Este posibil ca SpaceX să fi luat aceste măsuri la cererea administrației (președintelui american Donald) Trump", a mai spus activistul.

Starlink ghidează atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune

Compania SpaceX a lui Elon Musk deține Starlink, care joacă un rol indispensabil în comunicațiile armatei ucrainene în război. Practic, ghidează atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune.

Musk l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski pentru ignorarea cererilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Administrația Trump a amenințat Kievul cu întreruperea furnizării de informații pentru armata ucraineană. A mai făcut-o pentru scurt timp şi în martie 2025.

Președintele ucrainean a denunțat două cazuri, luni și marți, în care aliații Ucrainei, care în mod normal furnizează informații despre lansările de rachete balistice rusești, nu au avertizat Kievul în avans cu privire la atacuri, subminând grav capacitatea ucrainenilor de a răspunde. Marți noapte a fost lovită una dintre cele mai importante centrale electrice ale Kievului.

"Se pare că administrația Trump știa despre planurile Rusiei de a ataca sistemul energetic ucrainean și a închis ochii în mod deliberat la acestea", a scris Andrii Kovalenko, ofițer în armata ucraineană și șeful Centrului împotriva Dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, pe canalul său de Telegram.

Șeful diplomației poloneze l-a întrebat ironic pe Elon Musk dacă "face jocuri politice"

Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, l-a întrebat azi, ironic, pe Elon Musk dacă "face jocuri politice". Polonia achită abonamentul Starlink pentru Kiev, un serviciu vital pentru ghidarea atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune în zonele ocupate din sudul și estul Ucrainei, atacuri care au făcut ravagii asupra logisticii ruse.

"Hei, @elonmusk, om mare, iar te joci de-a politica folosindu-ți produsele? În calitate de clienți europeni, suntem cu ochii pe tine", a scris într-o postare pe X șeful diplomației poloneze.

Ironia "om mare" face referire la o veche ceartă pe X între Sikorski, Musk și secretarul de stat american Marco Rubio. În 2025, șeful Tesla și SpaceX i-a spus lui Sikorski: "Taci, om mărunt".

Conflictul de atunci a izbucnit după ce Musk a afirmat că "întreaga linie a frontului din Ucraina s-ar prăbuși dacă ar dezactiva Starlink".

Ulterior, Musk a declarat că, "indiferent cât de mult aș dezaproba politica Ucrainei, Starlink nu își va opri niciodată terminalele... Nu am face niciodată așa ceva și nici nu l-am folosi ca monedă de schimb".

Kremlinul: Starlink nu ar trebui folosit niciodată în scopuri militare

Starlink nu ar trebui folosit niciodată în scopuri militare, a reacționat Kremlinul, comentând acuzațiile Ucrainei. "În general, cel mai bine ar fi ca tehnologii atât de extraordinare precum Starlink să nu fie folosite în scopuri militare", a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.