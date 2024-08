Trump folosește meme-uri generate cu AI ca armă electorală: Kamala Harris în rol de lider sovietic şi Taylor Swift, suporter republican. Care e pericolul

Alegeri SUA 2024 . Donald Trump folosește imagini deep-fake sau meme-uri generate cu AI ca armă în în campania electorală. De exemplu, sugerează în mod fals sub pretextul unor glume sau al satirei că Taylor Swift îl susţine în cursa pentru Casa Albă sau că rivala lui Kamala Harris este comunistă din cauza planului său economic. Imaginile nu sunt menite să păcălească alegătorii americani pentru că nu sunt credibile, dar sunt provocatoare şi pot discredita adevărul arată o analiză The Washington Post .

Fostul preşedinte Donald Trump a distribuit în weekend mai multe postări pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, care includ imagini generate de inteligență artificială: una înfățișează steagul sovietic cu secera și ciocanul la un miting al Kamalei Harris care sugerează că rivala lui este comunistă din cauza planului ei economic iar alta cu superstarul Taylor Swift îmbrăcată în roşu, alb şi albastru şi însoţită de textul ''Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump'' (''Taylor Swift vrea să votezi pentru Donald Trump'') precum şi cu tinere îmbrăcate în tricouri ''Swifties for Trump". ''Accept!'', a scris Trump.

Cele două imagini postate nu par menite să păcălească oamenii, deși, unii ar putea cădea în capcană. Imaginea cu Taylor Swift şi susţinătoarele ei este formată din capturi preluate de pe platforma X şi avea eticheta "satiră" iar imaginea cu Kamala Harris, deşi nu era etichetată ca satiră, era evident nerealistă, explică The Washington Post. Experții au avertizat cu privire la potențialul AI de a alimenta dezinformarea politică, dar imaginile publicate de Donald Trump par să funcționeze mai mult ca meme-uri, menite să provoace și să amuze.