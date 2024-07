Alarma s-a dat luni dimineața, în jurul orei 10:10, atunci când polițiștii din Daruvar, o localitate din estul Croaţiei, la circa 130 km de Zagreb, au primit informații potrivit cărora un bărbat a intrat cu o armă de foc într-un cămin de bătrâni și a început să tragă.

Criminalul din Croația, un fost polițist militar decorat de Franjo Tuđman

Atacatorul a fost identificat rapid. În vârstă de 51 de ani, Krešimir Pahoki, din Donji Daruvar, este un fost polițist militar decorat în 1996 de Franjo Tuđman (n.r. primul președinte al Croației, care a condus țara în timpul Războiului de Independență 1991-1995) cu Medalia de Recunoștință Națională, care se acordă cetățenilor croați pentru serviciu onorabil și exemplar. După un atac ucigaș cu pistolul, Krešimir Pahoki a fugit, dar a fost prins de poliție în apropierea unei cafenele. Apucase să-și omoare mama, cazată la căminul de bătrâni, precum și alte cinci persoane.

"Îl cunosc din Războiul de Independență, este din Daruvar. Se zvonește că este agresiv, că bea alcool. Acum este pensionar și suferă de PTSD (n.r. sindrom de stres postraumatic). Mama lui era aici, se spune că a venit să o ucidă. Nefericit și dificil, ce să spun?", a declarat un localnic pentru Nova TV.

Retras din activitate, criminalul obișnuia să bea bere în fața unui magazin din Daruvar

Conform informațiilor neoficiale obținute de Mojportal, Pahoki, ca aproape în fiecare zi în ultimii 10 ani, stătea în fața unui magazin din Donji Daruvar și bea bere chiar înainte de atacul sângeros. La un moment dat, i-a cerut unui bărbat să-l ducă pe el și pe un alt prieten în oraș. Acesta i-a spus că nu poate, deoarece avea de lucru.

"Am crezut că trebuie să meargă la un bancomat sau ceva de genul acesta. Nu mi-a trecut niciodată prin minte că intenționa să facă așa ceva. Și apoi aud asta. Nu știu ce să vă spun, sunt în șoc!", a povestit bărbatul.

Poliția croată a avut de-a face cu Krešimir Pahoki și înainte. După cum au declarat cunoștințele sale pentru Mojportal, acum o lună el a împins un prieten pe scăzi și i-a provocat răni grave.

"Înainte era un băiat ok, a fost polițist militar de serviciu în Zagreb. Dar când s-a pensionat alcoolul evident și-a spus cuvântul", a declarat un locuitor din Daruvar.

Atac armat în Croația. Supraviețuitoare: "Ne-am ascuns sub pat, am sărit pe fereastră"

O angajată care se afla în azil în momentul masacrului a povestit ce s-a întâmplat. "Am fugit. Ne-am ascuns sub pat, șefa a sărit pe fereastră, proprietarul doar striga fugiți, copii. Am fugit la librărie. Nu am văzut pe nimeni care să fi fost rănit", a spus angajata, șocată de cele întâmplate.

Ministrul croat al muncii și familiei, Marin Piletić, a anunțat că se aflau 20 de rezidenți la căminul de bătrâni. Conform lui Piletić, mama făptuitorului era rezidentă a azilului de 10 ani.

"Am stabilit un sediu de criză pentru a contacta toți aparținătorii persoanelor de la azil. Poliția efectuează o investigație. Avem decese la fața locului, o persoană a murit în spitalul din Virovitica, cinci persoane au răni fizice grave și sunt în spitalul din Pakrac. Până la finalizarea investigației nu putem furniza informații. În total erau 20 de rezidenți", a spus el.

