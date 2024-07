La nici câteva secunde după ce s-au auzit focurile de armă, Serviciile Secrete au sărit pe scenă pentru a-l acoperi pe Trump. Republicanul s-a lăsat la pământ imediat şi, rănit la ureche şi cu sânge pe faţă, a fost ridicat de agenţi pentru a-l duce la maşină. Moment în care a făcut semnul care l-a consacrat - a ridicat pumnul, spre camerele de filmat.

O fotografie incredibilă surprinde glonţul zburând pe lângă capul lui Donald Trump

Cu câteva secunde în urmă, un fotograf reuşise să surprindă, într-o imagine care va face istorie, glonţul care era să îl ucidă pe fostul preşedinte american.

Trump a fost transportat de urgenţă la spital unde a primit îngrijiri medicale, iar la scurt timp a fost externat şi a ajuns în casa sa din New Jersey. "Este bine, a fost luat imediat de pe scenă şi întreg perimetrul a fost evacuat în acest moment şi a fost declarată o scenă a crimei activă de către Serviciile Secrete" - Julie Smyth, The Associated Press.

Atacatorul a fost împuşcat mortal de Serviciile Secrete

La faţa locului a ajuns şi FBI, iar incidentul va fi investigat ca o tentativă de asasinat. Atacatorul a fost împuşcat mortal de Serviciile Secrete, în timp ce un alt participant la miting şi-a pierdut viaţa. Alţi doi spectatori se află în stare gravă. Poliţiştii spun că atacatorul s-a poziţionat pe un acoperiş din apropierea locului unde a fost organizat mitingul, lucru confirmat şi de martori. "Eram la un metru jumătate de el. Eram chiar în faţă, foarte aproape de el și dintr-o dată aud aceste patru împușcături și toată lumea a început să ţipe. Puteai vedea sângele cum se împrăştie pe fața lui și agenţii de securitate l-au baricadat", spune o tânără.

La câteva ore de la incident, atacatorul a fost identificat de FBI. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani pe nume Thomas Matthew Crooks, motivul atacului este însă neclar până la această oră. Se ştie însă că, recent, făcuse o mică donaţie democraţilor. Oficialii spun că, în prezent, nu există amenințări suplimentare, dar investigaţia continuă și este prea devreme pentru a spune în mod concludent că a fost un atac de "lup singuratic".

