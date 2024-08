Ucraina a primit primele şase avioane F-16. Aeronavele au fost folosite deja în misiuni de luptă. Reacţia Kremlinului

Război în Ucraina . Imposibilul a devenit posibil. Ucraina a primit primele avioane F-16 promise de Occident. Potrivit The Times, Kievul a primit pentru moment doar şase avioane din Olanda, urmând ca în scurt timp să vină altele din Danemarca. Mai mult, The Telegraph scrie că avioanele au fost folosite deja în primele misiuni de luptă, doar în capacitate de "apărare aeriană". Kievul nu a confirmat oficial primirea avioanelor. Mai multe conturi de social media ucrainene au publicat în ultimele 24 de ore imagini în care susţin că apar avioanele F-16 deasupra Liovului, pe 31 iulie, dar s-au dovedit a fi false. Kremlinul a avertizat deja că aeronavele vor fi doborâte.

Primele avioane de luptă F-16 au sosit în Ucraina, la un an după ce au fost promise de patru dintre aliații NATO. Belgia, Danemarca, Norvegia și Olanda au transmis anterior că trimit la Kiev 79 de aeronave F-16. Ucraina le-a cerut aliaților săi 300 de avioane de război.

Mai multe conturi de social media ucrainene şi pro-ucrainene au distribuit miercuri noapte ceea ce par a fi primele imagini cu un F-16 care zboară pe un cer albastru deasupra Pieței Rynok din Liov, vestul Ucrainei. Unii experţi militari au atras atenţia că sunt imagini false şi manipulate digital.

Casa Albă a evitat miercuri să răspundă la întrebările despre livrarea primelor F-16 în Ucraina. "Trebuie să vorbiți cu ucrainenii. Cu siguranță nu voi vorbi despre capacitățile de arme", le-a spus reporterilor consilierul de securitate națională al Casei Albe, John Kirby.

Bloomberg a dezvăluit pe 31 iulie că Ucraina a primit primele avioane F-16 promise de Occident. Potrivit oficialilor care au vorbit sub protecția anonimatului, termenul limită pentru transferul avioanelor F-16 de a patra generație, fabricate în SUA, era sfârșitul acestei luni și a fost respectat. În total, vor fi livrate cel puțin 79 de aeronave. Deși, conform experților, numărul de avioane este mic, în timp, ele vor putea spori capacitatea de a respinge atacurile rusești.

The Telegraph a dezvăluit pe 31 iulie că Ucraina a efectuat deja primele misiuni de luptă cu un F-16. Potrivit jurnaliştilor britanici, avioanele de război moderne au fost folosite până acum doar în capacitate de "apărare aeriană". Un oficial al forțelor aeriene ucrainene nu a negat acest lucru.

The Times a relatat pe 31 iulie că au fost livrate doar șase avioane, deşi Kievul le-a spus aliaților că are nevoie de 300 de avioane de război. Cele şase avioane deja livrate au venit din Olanda, urmând ca în scurt timp să vină şi cele din Danemarca, a declarat o sursă pentru The Times. Forțele aeriene ucrainene au refuzat să comenteze.

Kremlinul susţine că avioanele F-16 livrate Ucrainei de aliaţii occidentali vor fi doborâte

Rusia a dat asigurări joi că avioanele de luptă F-16 pe care Occidentul le-a promis Ucrainei vor fi doborâte, precizând că aparatele vor avea puţin efect pe câmpul de luptă. "Nu există un remediu magic, niciun panaceu, şi forţele aeriene ale regimului de la Kiev nu vor avea acest panaceu", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Aceste avioane (...) vor fi doborâte. Dar, bineînţeles, aceste livrări nu vor putea avea impact semnificativ asupra cursului evenimentelor de pe front", a adăugat el.

Ucraina pledează de aproape doi ani pe lângă partenerii săi occidentali să-i fie livrate avioane F-16, considerate bijuteria coroanei pe lista lungă de material militar pe care Kievul l-a solicitat aliaţilor săi. Avionul de luptă de fabricaţie americană este elogiat pentru precizia, viteza şi raza sa de acţiune. Kievul speră că posibilitatea flotei sale aeriene de a-l utiliza îi va permite să se protejeze mai bine de bombardamentele ruse.

