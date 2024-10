La scurt timp după confirmarea faptului că Yahya Sinwar a fost ucis, purtătorul de cuvânt al IDF a prezentat imagini surprinse de drone atât dinaintea atacului decisiv, cât şi după încheierea operaţiunii. Dronele israeliene au surprins astfel ultimele clipe din viaţa fostului lider al Hamas. În una dintre filmări poate fi văzut Yahya Sinwar acoperit cu praf şi rănit grav, fără o mână, încercând cu ultimele puteri să lupte pentru viaţa sa. Acesta chiar a încercat să lovească una din drone cu o bucată de lemn.

Ultimele clipe din viaţa lui Yahya Sinwar, surprinse de dronele israeliene

Generalul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, a precizat şi că asupra lui Sinwar a fost găsită o sumă de bani, o vestă antiglonţ, o armă, dar şi un pachet de Mentos. Oficialul israelian a declarat că în timpul operaţiunii au fost ucişi şi alţi trei colaboratori ai lui Yahya Sinwar.

"Yahya Sinwar a fost ucis în Rafah. IDF și Shin Bet (n.red. serviciu secret israelian) au lucrat luni de zile pentru a colecta informații pentru a-l ucide pe liderul Hamas. A fugit, dar luptătorii noștri l-au ucis. Nu erau ostatici cu el. IDF și Shin Bet au acționat hotărât în ​​urmărirea lui. În ultimele luni am identificat urme lăsate de Sinwar.

Se poate confirma că ADN-ul său a fost găsit într-un tunel subteran la câțiva metri distanță de tunelul în care au fost găsiți cei șase ostatici. Vom continua să acţionăm atât cât este necesar pentru a realiza condiţiile de întoarcere ale ostaticilor. Soldații și comandanții lucrează peste tot pentru a asigura securitatea Israelului", a declarat generalul Hagari conform Channel 12.

Preşedintele SUA, Joe Biden, care a ajuns joi seara în Germania, a declarat reporterilor că l-a felicitat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru uciderea liderului Hamas, Yahya Sinwar, în timpul unei convorbiri telefonice purtate în timp ce se afla în aer la bordul Air Force One, relatează The Times of Israel.

"Acum este timpul să mergem mai departe. Sper să pună capăt războiului în curând", a adaugat Biden. "Aceasta este o zi bună pentru Israel, pentru Statele Unite şi pentru lume", a spus preşedintele american într-o declaraţie transmisă ceva mai devreme, în care reacţionase faţă de uciderea lui Yahya Sinwar. "La scurt timp după masacrele din 7 octombrie, am ordonat personalului operaţiunilor speciale şi profesioniştilor noştri din domeniul informaţiilor să lucreze cot la cot cu omologii lor israelieni pentru a ajuta la localizarea şi urmărirea lui Sinwar şi a altor lideri Hamas ascunşi în Gaza", a dezvăluit Biden. "Cu ajutorul serviciilor noastre de informaţii, IDF (armata israeliană) i-a urmărit fără încetare pe liderii Hamas, scoţându-i din ascunzătorile lor şi forţându-i să fugă", a arătat el. "Rareori a existat o campanie militară ca aceasta", a recunoscut Biden, subliniind modul în care Hamas a acţionat prin sute de kilometri de tuneluri, operând sub şi în jurul civililor suferinzi din Gaza. "Cu toate acestea, ziua de astăzi dovedeşte încă o dată că niciun terorist, oriunde în lume, nu poate scăpa de justiţie, indiferent de cât timp este nevoie", a punctat şeful Casei Albe.

De partea cealaltă, Benjamin Netanyahu a declarat joi seara că moartea liderului Hamas, Yahya Sinwar, oferă şansa păcii în Orientul Mijlociu. Premierul Israelului a avertizat că războiul din Gaza nu s-a încheiat şi că Israelul va continua până când ostaticii se vor întoarce acasă. „Astăzi am reglat conturile. Astăzi răul a primit o lovitură, dar sarcina noastră nu a fost încă încheiată”, a spus Netanyahu într-o declaraţie video înregistrată. „Hamas nu va mai conduce Gaza”, a promis Netanyahu. „Acesta este începutul zilei de după Hamas şi aceasta este o oportunitate pentru voi, locuitorii din Gaza, de a vă elibera în sfârşit de tirania sa”, a afirmat Netanyahu, adresându-se apoi civililor din Gaza. „Sinwar v-a ruinat viaţa. El v-a spus că este un leu, dar în realitate se ascundea într-o vizuină întunecată. Şi a fost ucis când a fugit în panică de soldaţii noştri”, le-a spus Netanyahu.

