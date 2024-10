Un american a cheltuit 1,25 milioane de dolari pentru o casă care să reziste la uraganul Milton. "Nu mă evacuez, am încredere" - Business Insider

William Fulford, un pensionar din Cortez, Florida, a oferit un interviu pentru Business Insider în care spune că a cheltuit 1,25 milioane de dolari pentru o casă "anti-uragane". Deşi milioane de oameni au fost evacuaţi din calea uraganului Milton, bătrânul spune că nu are de gând să plece de acasă pentru că şi-a luat toate măsurile necesare să reziste calamităţilor.

"Eu și soția mea am locuit în Virginia Beach, Virginia. M-am născut și am crescut acolo. Am avut parte de o mulțime de uragane de-a lungul anilor.

Cu ani în urmă, sora mea s-a mutat pe Insula Anna Maria.Veneam in vizita si tocmai ne-am indragostit de zona", a povestit el.

A cheltuit 1,25 milioane de dolari pentru o casă rezistentă la uragan

"Într-o zi mergeam la Walmart în timpul unei vizite la sora mea. Am trecut cu mașina pe lângă Hunters Point și soția mea a spus: „Cred că mi-ai trimis o poză cu acel loc odată”. Am văzut exact ce casă îmi doream.

Am luat legătura cu un agent imobiliar la scurt timp după aceea și ne-am mutat în 2022.

Are o suprafață de 1.600 de metri pătrați, cu trei dormitoare și 2,5 băi. Am cumpărat-o cu 1,25 milioane de dolari. Suntem într-o zonă inundabilă și plătim în jur de 9.000 de dolari pe an în asigurare împotriva inundațiilor.

Am fost una dintre primele case construite, iar vecinul de alături s-a mutat cu o zi înaintea mea. Deci am fost a doua persoană din cartier.

Am construit case la comandă toată cariera mea. Am construit case imense, majoritatea pe malul oceanului. A trebuit să îndeplinim specificațiile când construiam.

Primul etaj, care este garajul, este tot din beton solid, până la tavan. Celelalte etaje - zonele de zi - au toate ramele de 2x6 și curele metalice care leagă casa de fundație. Casa are izolație cu spumă până la mansardă, ceea ce îi crește rezistența. Se spune că toate ferestrele și ușile noastre sunt „rezistente la uragane”.

E trafic intens la 100 de metri distanță, dar nu auzim nimic. Aşa este de solid.

Avem un sistem solar. Deci, dacă rămânem fără electricitate când vine un uragan, nu avem probleme.

Am verificat totul împreună cu cei de la compania de asigurări înainte să ne mutăm. Reprezentantul care a venit nu a spus prea multe, dar eu eram afară când a terminat. A ieșit și i-am spus: „Ce crezi?” Și a spus: „Aceasta este o casă bine construită”.

În timpul lui Helene, am avut valuri de 6 metri înălțime. A venit la aproximativ doi metri de curtea mea din spate. Suntem destul de sus.

A picat curentul și sistemul de energie solară a intrat în funcțiune. Ne-a ţinut toată noaptea şi ziua următoare.

Sora și cumnatul meu, pe insula Anna Maria din apropiere, aveau apă de un metru în casă după o furtună puternică. Și-au pierdut Mercedesul și o camionetă. Le-am curățat lucrurile în ultima săptămână și am încercat să le uscăm", a mai spus pensionarul.

Şi-a mutat maşina şi mobila într-un loc înalt

"Ca să ne pregătim pentru acest uragan, am urcat toate obiectele de la parter la etajul doi. Aveam o mulțime de decorațiuni de Crăciun, bijuterii, mese, câteva poze, doar lucruri de bază pentru depozitare. De asemenea, am urcat şi buteliile - nu doriți ca buteliile să plutească în jur.

Mi-am încărcat maşina cu tot mobilierul, pernele și mesele. Am mers la 16 km distanţă şi am lăsat-o în parcarea unui centru comercial care e poziţionat mai sus de nivelul mării, pentru a mă asigura că nu va intra apă în ea.

Mulți oameni ar spune că sunt nebun. Fiica și fiul meu s-au întors în Virginia Beach și cred că sunt nebun pentru că vreau să rămân aici.

Acum, s-ar putea să avem unele probleme cu inundațiile, dar suntem pregătiți. Avem suficientă mâncare pentru o săptămână. Și, așa cum am spus, energia solară menține frigiderul în funcțiune.

Îmi place ideea de a avea propriul meu pat, propria mea mâncare. Dacă mergi la un hotel, totul este închis. Nu poți găsi nimic de mâncare.

Am încredere, casa mai e grozavă. Fiind constructor de case, sunt destul de mulțumit de felul în care este făcută. Deci nu sunt îngrijorat. Eu stau aici", a mai povestit americanul.

