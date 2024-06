Un bloc de locuinţe înalt de cinci etaje din Kukukcekmece, Istanbul, s-a prăbuşit. Există oameni prinși sub dărâmături. Mai mulți pompieri, polițiști și echipe medicale au fost trimiși la fața locului. Opt persoane rănite au fost salvate în timpul eforturilor de căutare și salvare, iar activitatea continuă.

Trupul fără viață al unuia dintre locatari a fost găsit sub dărâmături. Alte două persoane se află în stare gravă, confirmă autorităţile.

„Sunt oameni prinși sub dărâmături. În prezent, echipele lucrează intensiv. Există informații că se aud sunete sub dărâmături", transmite jurnalistul Umit Uzun de la CNN. "O clădire cu trei etaje plus parterul şi un ultim etaj s-a prăbușit spontan. Știm că la parter se află un sediu de muncă și că ultimul etaj este folosit ca birou. Știm, de asemenea, că există familii la cele două etaje de deasupra. Au fost scoase 8 persoane rănite, eforturile de salvare continuă afară. Se spune că alte 2 persoane s-ar afla sub dărâmături. Construit în 1988, nu a fost identificată încă nicio cauză a prăbușirii"

Bloc cu 5 etaje, prăbuşit în Istanbul

"Duminică, 02.06.2024, în jurul orei 08.40, clădirea cu trei etaje situată la intersecția străzilor Belediye și Geçit din cartierul Kartaltepe al districtului Küçükçekmece s-a prăbușit. La fața locului a fost trimis un număr mare de echipe AFAD, de căutare și salvare și de echipe medicale", confirmă autorităţile.

"Există un cutremur în Marmara pe care îl așteptăm. Fiecare cutremur pune presiune pe clădirile vechi. S-ar putea să nu fie. Fiecare cutremur poate provoca daune suplimentare. Poate că această clădire a mai fost avariată și înainte. Clădirile dinainte de 2000 trebuie inspectate. Nu există nimic mai important decât viața. Am pierdut peste 50 de mii de cetățeni pe 6 februarie. Ar fi trebuit să ne luăm măsuri de precauție mai devreme", a declarat arhitectul Nihat Șen, în cadrul unei emisiuni televizate, în urma prăbuşirii blocului.

Ministrul Mediului și Planificării Urbane din Turcia, Mehmet Ozhaseki declară că ultimul etaj al blocului ar fi fost construit în mod ilegal.

"Conform investigațiilor inițiale la fața locului, clădirea, care a fost construită în 1988, a fost construită fără a respecta standardele arhitecturale și inginerești, la construcția ei s-a folosit nisip de mare și s-a înțeles că în procesele ulterioare s-au făcut intervenții care ar fi perturbat statica clădirii", spune el.

