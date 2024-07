Un medic specialist în Parkinson a vizitat Casa Albă de opt ori în opt luni. Scandal cu ţipete la briefingul pe tema sănătăţii lui Joe Biden

Alegeri în SUA 2024. Un medic specialist în Parkinson a vizitat Casa Albă de opt ori în opt luni, relatează The New York Times (NYT). Casa Albă a transmis că președintele Biden nu are simptome că ar avea boala și că nu au existat motive pentru a actualiza cel mai recent examen anual efectuat în februarie.