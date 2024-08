Un român din UK susține că a fost dat afară fără motiv de șeful conațional. L-a confruntat și a postat totul pe TikTok. "Ca românul nu te arde niciunul"

Un șofer român din Anglia, tată a doi copii, susține că a fost dat afară fară motiv și a transmis conaționalilor din comunitate să fie uniți ca să nu ajungă în situația lui. Cel care l-a pus pe liber este, spune el, un manager tot român, potrivit Anunțul UK.

"Ca românul, nu te arde niciunul!", i-au transmis unii dintre cei care i-au aflat povestea.

Românul susține că a fost dat afară fără motiv

Articolul continuă după reclamă

"Am fost dat afară de sefu' Valentin fără absolut niciun motiv. Pur și simplu am fost dat afară, nu mi s-a spus nimic... Am familie, am doi copii, am chestii de plătit... Omul ăsta care e român de-al nostru nu dă doi bani pe șoferi... Probabil că dacă îl pupam pe sefu' unde trebuia sau dacă eram un cățeluș de-al lui, fără coloană vertebrală, acuma încă aveam de muncă și îmi intrau bani în cont... Nu am putut să fac asta pentru că nu mă caracterizează", povestește Daniel.

Daniel lucra de ani de zile că self employed. El este de părere că mulți dintre colegii lui muncesc exagerat de mult iar când nu mai pot sau nu mai vor să facă asta risca să aibă de suferit.

"Colegii mei au o grămadă de nemulțumiri, se plâng mereu între ei, dar nu zice niciunul nimic de frică să nu fie dat afara", susține românul.

"Domnu' manager Valentin, păi ce faci, mă dai afară așa cum vrei tu? Fară motiv, fară să-mi aduci ceva la cunoștință, fară să mă chemi să la o ședință să discutăm? Trebuie să fac tot posibilul să dau de cineva mai mare că să fac o sesizare pentru că nu se poate așa ceva fraților... Trebuie să îmi fac dreptate. Nu e normal ce s-a întâmplat!", spune Daniel.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei De câte ori consumaţi mezeluri pe săptămână? Zilnic Ocazional Deloc

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰