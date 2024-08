"Sute de mii de oameni au început să audă. Surditatea a dispărut"

"Vă vindecă toate durerile arteriale în trei zile"

"Scapă de cancer cu o singură pastilă"

Aceste mesaje trebuie să fie un semnal de alarmă! Escrocii promit vindecări miraculoase pentru boli care încă pun în dificultate oamenii de ştiinţă: cancer, alzheimer şi boli cardiace. De obicei, bolnavii cer sfatul specialiştilor abia după ce au plătit pentru o iluzie şi şi-au agravat starea.

Păţania unui român care a cumpărat de pe internet o pastilă "care vindecă toate tipurile de cancer"

"Un bărbat în vârstă de 55 de ani care a fost diagnosticat cu cancer pulmonar a dat peste un produs care a promis vindecarea tuturor tipurilor de cancer. După luni de zile în care şi-a administrat acest supliment boala avansase destul de considerabil", Fabius Antal - specialist wellbeing.

Reclama înşelătoare apare aleator pe reţelele de socializare şi duce spre un website care promovează medicamentele-minune.

Vă pot oferi întregul tratament, cu livrare, cu suportul meu, care este cel mai important, pentru doar 900 de lei.

"Tratamentul trebuie să dureze până la maximum patru luni, iar după efectuarea tratamentului complet, efectul va dura şapte, opt ani. Sunt foarte sigure, sunt testate, sunt aprobate microbiologic. De sistemul sanitar, de Ministerul Sănătăţi", spune unul dintre escroci.

La mijloc este o afacere ilegală de zeci de milioane de euro, care face în fiecare zi sute de victime în toată lumea. Ca să facă reclamele mai credibile, şarlatanii folosesc imaginile unor persoane publice sau medici cunoscuţi - printre ei Mihail Pautov.

"Vedem aici o reclamă care are marca Medicool pe ea și pare că eu fac o reclamă la ceva de slăbit, la niște pastile de slăbit pe care eu niciodată nu le-aș promova. Am sesizat Parchetului în nenumărate cereri, am primit număr de înregistrare și cazul nu a fost niciodată soluţionat", spune medicul Mihail Pautov.

Specialiştii în securitate cibernetică se tem că reclamele false se vor înmulţi

Şi imaginea Monicăi Pop a fost folosită de nenumărate ori clandestin, pentru a induce în eroare credulii.

"Aceste reclame sunt crime cu premeditare. Eu sunt medic oftalmolog. Cum e posibil să se facă reclame în numele meu pentru cistită, pentru pneumologie, pentru ştiu eu, toate specialităţile? Sunt nişte produse inexistente în mod normal, Nu au niciun fel de aprobare de nicăieri, sunt toxice şi foarte periculoase şi bieţii oameni cumpără pentru că ei cred", spune medicul Monica Pop.

Specialiştii în securitate cibernetică se tem că reclamele false se vor înmulţi pe măsura ce tehnica avansează.

Anual, pe internet sunt postate peste 5.000 de videoclipuri deepfake care promovează medicamente false.

