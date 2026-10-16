Un sat vechi de sute de ani ar putea fi șters de pe fața pământului pentru a face loc unor stații electrice

Un sat din Olanda, vechi de câteva secole, ar putea fi distrus pentru a face loc infrastructurii energetice de care țara are nevoie. Moerdijk are doar 1.100 de locuitori și se află în apropiere de Rotterdam, scrie El Economista .

Dincolo de o casele joase cu grădini îngrijite se află unul dintre cele mai importante centre industriale din țară. Aici funcționează una dintre cele mai mari instalații chimice ale Shell, o centrală electrică a companiei RWE și sute de unități industriale ale unor firme precum Air Liquide și Attero.

Acum, autoritățile olandeze analizează extinderea infrastructurii energetice. Planurile includ stații electrice, conexiuni de înaltă tensiune, instalații pentru preluarea energiei eoliene offshore și unități de producere a hidrogenului. Una dintre variante implică demolarea localității Moerdijk.

Teama și revolta s-au instalat printre localnici. “De ce trebuie să se întâmple aici”, este reacția lui Jos Schalk, un localnic de 65 de ani care trăiește în Moerdijk de zeci de ani. Însă, toate aceste schimbări fac parte din planul de a menține Olanda în topul modelelor economice europene.

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Rețeaua electrică, un obstacol pentru economia olandeză

Timp de decenii, Olanda a fost un important producător de gaze naturale datorită zăcământului de la Groningen. Însă, cutremurele provocate de exploatare au determinat autoritățile să se reorienteze și să înlocuiască această sursă internă de energie printr-o combinație de importuri, capacități de stocare, gaze naturale lichefiate și dezvoltarea accelerată a surselor regenerabile.

Problema? Rețeaua electrică nu se extinde în același ritm cu cererea. La sfârșitul anului trecut, peste 15.000 de solicitări din partea marilor consumatori care doreau să obțină o nouă conexiune la rețea sau să o extindă pe cea existentă erau încă în așteptare, potrivit datelor citate de Bloomberg. Pentru unele proiecte, timpul de așteptare poate ajunge la cinci-zece ani.

Blocajul are și un cost economic semnificativ. Cercetătorii de la Boston Consulting Group estimează că aglomerarea rețelei electrice reduce beneficiile economice ale Țărilor de Jos cu 10-35 de miliarde de euro anual.