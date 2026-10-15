Un sat vechi de sute de ani riscă să dispară de pe hartă. Care ar fi motivul

Un sat cu o istorie de peste un secol, ar putea fi demolat pentru a face loc unor noi infrastructuri energetice. Localitatea Moerdijk, în care trăiesc aproximativ 1.100 de oameni, se află în apropierea unuia dintre cele mai importante centre industriale ale țării. Autoritățile analizează posibilitatea extinderii instalațiilor energetice în zonă, pe fondul cererii tot mai mari de electricitate.

Moerdijk este o localitate liniștită, situată la mică distanță de Rotterdam. Casele joase, grădinile și străzile pe care circulă biciclete contrastează puternic cu peisajul industrial aflat dincolo de o fâșie de pădure.

Acolo funcționează una dintre cele mai mari instalații chimice ale companiei Shell, o centrală electrică operată de RWE și sute de alte unități industriale, inclusiv ale companiilor Air Liquide și Attero. Toate au nevoie de cantități tot mai mari de energie pentru a-și continua activitatea și pentru a se extinde.

Care ar fi motivul demolării întregului sat

Un sat întreg ar putea fi demolat pentru extinderea infrastructurii energetice.

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Autoritățile olandeze analizează mai multe variante pentru dezvoltarea infrastructurii energetice din regiune. Planurile includ construirea unor noi stații electrice, extinderea rețelelor de înaltă tensiune, realizarea unor instalații conectate la parcurile eoliene offshore și dezvoltarea unor unități pentru producerea hidrogenului, potrivit El Economista.

Una dintre variante presupune demolarea localității Moerdijk, pentru ca terenul să poată fi folosit în cadrul proiectelor energetice.

Pentru locuitori, perspectiva este greu de acceptat. Mulți au trăit aici întreaga viață și nu înțeleg de ce dezvoltarea industrială trebuie să se facă în detrimentul comunității lor.

"De ce trebuie să se întâmple toate acestea tocmai aici?", se întreabă un localnic în vârstă de 65 de ani, care locuiește în Moerdijk de peste șase decenii, potrivit Bloomberg.

Situația reflectă una dintre marile provocări ale tranziției energetice europene, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili presupune ocuparea unor suprafețe importante de teren, care sunt folosite deja de comunități și companii.

Olanda, una dintre cele mai avansate economii europene, se confruntă cu o problemă majoră.

Olanda este una dintre cele mai dezvoltate și mai deschise economii din Europa. Țara are o industrie puternică, porturi importante, universități de prestigiu și companii care joacă un rol esențial în economia mondială.

Potrivit Fondului Monetar Internațional, Olanda dispune de unul dintre cele mai puternice ecosisteme tehnologice din Europa, cu activități importante în domeniul semiconductorilor, fotonicii, tehnologiilor digitale și științelor vieții.

Aceste sectoare generează aproximativ 11% din valoarea adăugată a economiei și asigură 6% din locurile de muncă din țară.

Cu toate acestea, succesul economic vine și cu o serie de dificultăți. Companiile au nevoie de tot mai multă electricitate, spații pentru extindere și angajați calificați, iar infrastructura existentă nu mai poate ține întotdeauna pasul cu dezvoltarea industrială.

Tranziția energetică pune presiune pe comunitățile locale

Cazul Moerdijk arată că trecerea la surse de energie mai puțin poluante nu presupune doar construirea unor parcuri eoliene sau instalarea de panouri solare. Este nevoie și de transformarea infrastructurii care transportă, stochează și distribuie energia către industrie și populație.

Pentru o țară cu o suprafață relativ mică și o densitate ridicată a populației, găsirea terenurilor necesare acestor proiecte este o provocare.

În Moerdijk, această problemă a devenit una concretă pentru cei aproximativ 1.100 de locuitori, care riscă să își piardă casele și comunitatea în care au crescut.

Deocamdată, demolarea localității este una dintre variantele analizate de autorități, nu o măsură definitivă, potrivit informațiilor prezentate în articol.

Situația ilustrează dificultatea cu care se confruntă economiile industrializate ale Europei: nevoia de energie și de infrastructură modernă trebuie pusă în balanță cu protejarea comunităților și a spațiilor în care oamenii trăiesc de generații.