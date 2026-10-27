Ţările de Jos nu participă la Eurovision 2027. Au invocat "problemele delicate" privind prezenţa Israelului

Țările de Jos se retrag de la Eurovision 2027, a anunțat marți postul public de televiziune NPO, invocând problema "delicată" a participării Israelului la acest concurs muzical, informează AFP.

"Știm de ceva vreme că participarea Israelului suscită diverse reacții în cadrul societății și reprezintă o sursă de dezbateri și diviziuni... De aceea, după consultarea Consiliului difuzorilor, NPO a decis să renunțe la participarea la ediția din 2027", a declarat Jurre Bosman, directorul departamentului media al NPO, citat într-un comunicat.

Jet de Ranitz, președinte executiv al NPO, a recunoscut că această decizie îi va dezamăgi pe mulți fani olandezi ai Eurovisionului și a subliniat că acest concurs va fi totuși difuzat pe canalele publice.

"Deocamdată este prea devreme pentru a participa la Concursul Muzical Eurovision în 2027", a declarat el.

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"Având în vedere problemele delicate legate de temele aflate în prezent în discuție, am decis să luăm o pauză pentru moment", a adăugat Jet de Ranitz.

Concursul a fost afectat recent de o serie de boicoturi legate de participarea Israelului, în semn de protest față de ofensiva sa din Gaza, ca represalii la atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas de la 7 octombrie 2023.

Irlanda a anunțat deja că nu va participa, în timp ce directorul postului public spaniol s-a pronunțat în favoarea unui boicot.

La începutul lunii, postul public ceh s-a retras la rândul său, invocând, însă, restricții bugetare.