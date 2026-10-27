Observator » Evenimente » Ţările de Jos nu participă la Eurovision 2027. Au invocat "problemele delicate" privind prezenţa Israelului

Ţările de Jos nu participă la Eurovision 2027. Au invocat "problemele delicate" privind prezenţa Israelului

- Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 27.10.2026, 13:23 | Modificat la 27.10.2026, 13:25

Țările de Jos se retrag de la Eurovision 2027, a anunțat marți postul public de televiziune NPO, invocând problema "delicată" a participării Israelului la acest concurs muzical, informează AFP.

"Știm de ceva vreme că participarea Israelului suscită diverse reacții în cadrul societății și reprezintă o sursă de dezbateri și diviziuni... De aceea, după consultarea Consiliului difuzorilor, NPO a decis să renunțe la participarea la ediția din 2027", a declarat Jurre Bosman, directorul departamentului media al NPO, citat într-un comunicat.

Jet de Ranitz, președinte executiv al NPO, a recunoscut că această decizie îi va dezamăgi pe mulți fani olandezi ai Eurovisionului și a subliniat că acest concurs va fi totuși difuzat pe canalele publice.

"Deocamdată este prea devreme pentru a participa la Concursul Muzical Eurovision în 2027", a declarat el.

Articolul continuă după reclamă

"Având în vedere problemele delicate legate de temele aflate în prezent în discuție, am decis să luăm o pauză pentru moment", a adăugat Jet de Ranitz.

Concursul a fost afectat recent de o serie de boicoturi legate de participarea Israelului, în semn de protest față de ofensiva sa din Gaza, ca represalii la atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas de la 7 octombrie 2023.

Irlanda a anunțat deja că nu va participa, în timp ce directorul postului public spaniol s-a pronunțat în favoarea unui boicot.

Pe acelaşi subiect

La începutul lunii, postul public ceh s-a retras la rândul său, invocând, însă, restricții bugetare. 

Mihai Iorga
Like
eurovision tarile de jos olanda israel participare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.