Ungaria blochează aderarea la UE a Ucrainei şi Republicii Moldova

Ungaria blochează aderarea la UE a Ucrainei și Republicii Moldova, susțin surse din lumea diplomației. Reprezentanții Ungariei nu au confirmat informația și nici nu le-au oferit explicații colegilor din UE. Totuși, experții estimează că blocajul este unul temporar.

Ungaria a blocat următoarea etapă în procesul de aderare la UE a Republicii Moldova și a Ucrainei, deși cerințele anterioare ale Budapestei fuseseră îndeplinite, au declarat pentru Kyiv Independent, diplomați din cadrul UE.

În prezent, Ucraina și Republica Moldova parcurg umăr la umăr procesul de aderare la UE, până la deblocarea tuturor celor șase capitole de negociere. Acestea cuprind seturi de reforme necesare pentru alinierea la legislația Uniunii Europene.

Cele două țări au obținut deblocarea a încă două dintre aceste clustere pe 13 octombrie, la Luxemburg. Totuși, rămân de deschis încă două capitole pe care moldovenii și ucrainenii speră să le deschidă până la sfârșitul anului.

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Experți tehnici din cele 27 de state membre UE s-au reunit pe 20 octombrie pentru a conveni asupra unui pas procedural care ar fi declanșat procesul de deblocare a ultimelor două capitole, ce vizează domeniile agricultură. mediu și transporturi. Cu toate acestea, Ungaria a blocat demersul, provocând nemulțumirea celorlalte 26 de state membre, au transmis cei doi diplomați.

Unul dintre ei a relatat că reprezentanții celorlalte țări le-au cerut omologilor maghiari să își explice poziția, însă aceștia nu au oferit nicio explicație. În schimb, Ungaria ar fi transmis că poziția sa rămâne neschimbată.

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE a fost solicitată să comenteze pe marginea acestui subiect, însă nu a oferit un răspuns până acum.

Experții cred că blocajul va fi unul temporar deoarece ar avea rolul de a schimba percepția, în rândul opoziției din Ungaria, că guvernul de la Budapesta ar fi "prea indulgent" față de Ucraina.

Subiectul va fi abordat în cadrul fiecărei reuniuni a grupului de lucru pentru extindere, la Bruxelles, până la deblocarea situației. Avansarea procesului de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova constituie o prioritate a președinției irlandeze a Consiliului UE, care asigură conducerea acestor reuniuni până la sfârșitul anului.