"Vă rog să-mi aduceți copiii înapoi". Tatăl celor cinci copii imploră autoritățile din Leeds să-i aducă înapoi

Scenele violente au fost surprinse în cartierul Harehills, din oraşul britanic Leeds. Familia de români și localnicii s-au răzvrătit asupra autorităților, după ce asistenţii sociali au încercat să-i ia pe cei 5 copii. Familia de români a ajuns în atenţia serviciilor sociale după ce unul dintre părinţi a ajuns la spital cu un copil care avea o fractură la nivelul capului.

Tatăl celor cinci copii împloră autoritățile din Leeds să-i aducă înapoi

Conflictul a luat amploare după ce mai mulţi oameni au dat foc unui autobuz supraetajat. Vehiculul a ars ore-n şir. Forţele de ordine venite la faţa locului au fost alungate de protestatari, care au aruncat în ei cu pietre şi cărămizi. Una dinte autospecialele poliţiştilor a fost răsturnată şi distrusă în stradă.

Părinții copiilor au îngenuncheat în stradă și imploră autoritățile să-i aducă înapoi. „Vă rog să-mi aduceți copiii înapoi. Îi vreau înapoi. De ce să-mi ia copiii? Ne-au fost luați”, a strigat tatăl în stradă, a scris Mirror.

„Sunt îngrozită de scenele șocante și atacurile din Leeds... Dezordinea de această natură nu are ce să caute în societatea noastră”‌, a declarat Ministrul de Interne, Yvette Cooper.

"Ofiţerul care are cazul refuză să investigheze. Am trimis e-mailuri, am trimis plângeri, totul legal. Şi, totuşi, nimic. Cum poţi să zici că vreau să-mi omor copilul?", afirmă revoltat un bărbat, într-o înregistrare pe platforma de socializare X.

Poliţiştii spun că au reuşit să-i extragă la timp pe atât pe angajaţii protecţiei copilului, cât şi pe cei 5 copii. Revolta s-a risipit abia după intervenţia scutierilor.

Reacția MAE

"Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Manchester, s-a autosesizat încă din seara zilei de 18 iulie 2024, ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale, serviciile sociale și comunitare din cadrul consiliului local Leeds. De asemenea, consulul general al României la Manchester este în legătură permanentă atât cu familia de cetățeni români implicată în incident, cât și cu autoritățile locale de poliție pentru monitorizarea situației. În contextul discuțiilor cu cetățenii români, reprezentantul Consulatului General al României la Manchester le-a recomandat ferm acestora să respecte instrucțiunile autorităților locale, să-și păstreze calmul și să realizeze demersurile legale pentru clarificarea situației minorilor în cauză, în conformitate cu legislația aplicabilă, dispozițiile instanței de judecată, în interesul minorilor", a transmis, vineri, ministerul Afacerilor Externe.

