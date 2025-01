Capitala Filmului arată ca după apocalipsă. Peste 12.000 de case au fost rase de pe faţa pământului, cerul este acoperit de un fum negru, toxic, iar în zare focul continuă să ardă. Un YouTuber a arătat cum s-a schimbat cartierul în care a copilărit. Unde înainte se înălţau vile de lux, astăzi sunt doar munţi de moloz.

La Vatican, Papa Francisc a ţinut o slujbă pentru cele 16 victime ale focului. Printre cei care au murit este şi un copil imobilizat la pat. Mama lui a povestit cu lacrimi în ochi cum s-a petrecut tragedia.

"Nicio mamă nu-şi poate părăsi copilul. Nu am putut... am mâna ruptă, nu am putut să-l ridic, nu am putut să-l mişc. A murit intoxicat cu dioxid de carbon. Nu am vrut durere pentru copilul meu", a povestit femeia.

Alţii s-au salvat în ultima clipă. Sportivul Gary Hall Jr, câştigător a 5 medalii de aur la Jocurile Olimpice, şi-a lăsat în urmă premiile când a văzut că flăcările se aproprie de casa lui.

"A fost ca un exod. Nu am avut prea mult timp la dispoziţie. Mi-am luat câinele şi insulina. Am diabet de tip unu şi am nevoie de ele pentru a trăi, am sărit în maşină şi mi-am abandonat casa, medaliile olimpice şi toate lucrurile cu valoare sentimentală", a povestit sportivul.

Los Angeles, ameninţat de vijelia Santa Ana

Pompierii se luptă de aproape o săptămână cu flăcările şi au reuşit să stingă focarele mai mici, din estul ţării. Pericolul nu a trecut. Întreaga regiune va fi, în următoarele zile, măturată de vijelia Santa Ana, cunoscută şi drept „vânturile diavolului“.

Flăcările se îndreaptă spre cartierul exclusivist Brentwood, acolo unde locuiesc baschetbalistul LeBron, Arnold Schwarzenegger şi democrata Kamala Harris. Peste 150.000 de oameni din regiune se află sub ordin de evacuare. Printre ei şi actorul Dennis Quiad, cunoscut pentru rolul din partea a 3-a a filmului Fălci. Şi-a luat toate bunurile de valoare şi a plecat din casa de peste 6 milioane de dolari.

Între timp, ia amploare un nou scandal. Presa de peste ocean scrie că peste 1.600 de poliţe au fost anulate de companiile de asigurare la finalul anului trecut. Chiar si cei care au avut contracte se tem că firmele de asigurări nu vor putea acoperi pagubele care, potrivit estimărilor, depăşesc peste 150 de miliarde de dolari.

