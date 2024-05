Xi Jinping îşi încheie turneul european la Budapesta. Mizele vizitei: China ar urma să construiască vehicule electrice în Ungaria

Vezi și

Președintele chinez Xi Jinping a sosit la Budapesta încă de aseară, de la ora 21, când pe aeroport a fost întâmpinat de Viktor Orban, dar și de mai mulți copi care i-au oferit pâine și sare. Astăzi este ziua cea mai încărcată a vizitei, pentru că președintele chinez și delegația din care fac parte nu mai puțîn de 400 de persoane vor avea întâlniri la cel mai înalt nivel.

În această după-amiază, Xi Jinping a fost primit cu o ceremonie militară la Palatul Sandor, așa cum se numește palatul prezidențial, iar discuțiile dintre cei doi președinți, cel chinez și cel maghiar, vor fi cu ușile închise. În această seară va fi și întâlnirea dintre Viktor Orban și președintele chinez, întâlnire care are loc a șaptea oară, dar pentru prima dată în Ungaria.

Vor discuta și vor semna 18 acorduri din foarte multe domenii, de la feroviare, rutiere până la proiecte energetice. Sunt măsuri de securitate extrem de dure în Budapesta, străzile din apropierea locului în care se află președintele chinez sunt închise, parcările sunt golite și la un moment dat, spun autoritățile, ar putea fi închise și anumite puncte turistice, cum ar fi funicularul. De asemenea, pe tot traseul liderului de la Beijing au fost arborate steagurile Chinei și din loc in loc au fost chiar chinezi care au venit să aplaude coloana.

Xi, "prietenie profundă" cu politicienii maghiari

Ungaria şi China, care marchează cel de-al 75-lea an de relaţii diplomatice, ar urma, de asemenea, să semneze între 16 şi 18 noi acorduri de cooperare, dintre care unul ar putea fi un proiect de infrastructură la scară largă în cadrul uriaşului proiect Belt and Road al Chinei, a adăugat ministrul. La fel ca şi Serbia, Ungaria este un susţinător al Iniţiativei chineze "Belt and Road", un plan ambiţios lansat de Xi în urmă cu un deceniu în speranţa de a construi reţele globale de infrastructură şi energie care să conecteze Asia cu Africa şi Europa.

Relaţia bilaterală merge însă dincolo de comerţ şi investiţii, deoarece China a oferit Ungariei, în februarie, cooperare în domeniul securităţii publice şi al aplicării legii. Orban a început să lucreze la apropierea ţării sale de Beijing imediat după ce a venit la putere în 2010. Relaţiile politice călduroase s-au transformat în investiţii un deceniu mai târziu, când producătorii de baterii şi vehicule electrice au început să aducă producţia în Ungaria. Unul dintre cei mai mari investitori, CATL, construieşte o fabrică de baterii, o investiţie în valoare de 7,3 miliarde de euro în Debrecen, în timp ce producătorul chinez de vehicule electrice BYD a anunţat la sfârşitul anului trecut că va construi prima sa fabrică europeană în sudul oraşului Szeged.

China a adus mai întâi producţia de baterii în Europa pentru a economisi costurile de transport, deoarece acestea erau atât de grele, încât era logic să mute producţia lângă fabricile de automobile ale unor companii precum Daimler şi BMW, a declarat Tamas Matura, profesor asistent la Universitatea Corvinus. Următorul pas este producerea de vehicule electrice chinezeşti în Ungaria, deoarece planurile protecţioniste ale UE ameninţă tot mai mult expansiunea acestora, a adăugat el. "Acestea i-ar putea afecta mult mai puţin dacă sunt deja stabiliţi şi produc în interiorul UE", a explicat expertul.

