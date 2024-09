Sediul Naţiunilor Unite din Manhattan s-a transformat într-o adevărată fortăreaţă pentru cele 6 zile în care vor fi dezbătute cele mai mari probleme ale omenirii. Peste 1.400 de camere de supraveghere, agenţi ai serviciilor secrete şi Paza de Coastă a Statelor Unite vor supraveghea perimetrul unde vor ajunge 140 de lideri de stat. A 79-a sesiune a Adunării Generale a început cu discursul secretarului general al ONU, care a avertizat că lumea este mai n pragul unui conflict global.

"Avem provocări cum n-am mai văzut vreodată. Războaiele izbucnesc fără vreo idee cum se vor încheia. Ne îndreptăm spre inimaginabil - un butoi cu pulbere ce riscă să înghită întreaga lume", a declarat Antonio Guterres, secretarul general al ONU. Volodimir Zelenski va prezenta miercuri lumii întregi planul pentru victorie. Înarmarea Ucraieni ar putea pune capăt războiului, spune el. "Breşa sau „planul pentru victorie“ e despre întărirea Ucrainei, despre întârirea armatei ucrainene şi ucrainenilor. Doar cu o poziţie puternică îl putem împinge pe Putin să încheie războiul într-un mod diplomatic", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Unul dinte cele mai emoţionante discursuri este cel al actriţei şi activistei Meryl Streep, care a atras atenţia asupra persecuţiilor pe care le îndură femeile din Afganistan de la revenirea la putere a talibanilor. "Azi, în Kabul, o pisică are mai multe libertăți decât o femeie. O pisică poate să stea în faţa casei și să simtă soarele pe fața ei. O veveriță are mai multe drepturi decât o fată în Afganistan astăzi, deoarece parcurile publice au fost închise femeilor și fetelor de către talibani. O pasăre poate cânta în Kabul. Dar o fată nu poate", a declarat Meryl Streep. Joe Biden a fost printre primii care a urcat la tribuna ONU.

"Ştiu că mulţi se uită, astăzi, la lume şi văd dificultăţi, sunt disperaţi, însă eu nu sunt. Ca lideri, nu avem acest lux. Tot ce am văzut şi tot ce am făcut împreună tot ce am sperat în ultimele decenii. Ştiu că există o cale înainte", a declarat Joe Biden, preşedintele SUA. Premierul Italiei, Giorgia Meloni a primit premiul Global Citizens care i-a fost înamânat de Elon Musk. Cei doi s-au lăudat reciproc. Miliardarul a spus despre şefa executivului de la Roma că este frumoasă, autentică şi onestă. Meloni i-a mulţumit şi la descris pe Musk drept un "geniu preţios".

