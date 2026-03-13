Horoscop săptămânal Balanţă 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter te poate face să fii excesiv de indulgent cu poftele tale sau să cheltuiești prea mult pe activități de divertisment care îți perturbă programul de odihnă.

Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul muncii zilnice și al serviciilor, fiind un moment ideal pentru a începe un nou regim alimentar, pentru a schimba metodele de lucru sau pentru a prelua o sarcină profesională nouă care necesită atenție la detaliu și compasiune. Vineri, Soarele trece în Berbec, luminând sectorul relațiilor tale și oferindu-le un plus de dinamism. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce înseamnă că haosul de la birou sau neînțelegerile cu colegii și subalternii se vor termina. Mesajele pierdute, erorile de calcul și programările anulate vor deveni amintire, lăsând loc unei organizări mult mai clare și eficiente.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu te bazezi pe noroc atunci când vine vorba de cheltuieli neprevăzute pentru hobby-uri sau plăceri de moment. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce o oportunitate de a te angaja într-un proiect nou sau de a primi o sarcină care, deși pare modestă la început, se va dovedi profitabilă prin constanță. Vineri, odată ce Mercur revine la mersul direct, vei primi instrucțiunile clare pe care le-ai așteptat pentru a finaliza o lucrare. Dacă ai avut probleme cu un computer sau cu un soft la locul de muncă, acum totul va fi reparat. Soarele în Berbec aduce contracte noi prin intermediul unor persoane influente. Un eveniment concret ar fi rezolvarea vineri a unei situații birocratice care te-a împiedicat să îți desfășori activitatea normal, cum ar fi primirea unei autorizații sau a unei parole de acces importante, facilitându-ți astfel drumul către o productivitate crescută și recunoaștere financiară promptă.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce momente de dramatism inutil dacă partenerul consideră că ești prea axat pe plăcerile tale și neglijezi responsabilitățile comune. Joi, Luna Nouă este o zi bună pentru a face gesturi mici, de îngrijire, față de celălalt, ceea ce va întări legătura voastră. Vineri, cu Soarele în Berbec, centrul de greutate se mută complet pe parteneriat. Vei simți o dorință puternică de a fi alături de cineva, iar dacă ești singur, oportunitățile de a întâlni o persoană determinată și carismatică sunt foarte mari. Mercur direct în Pești te ajută să lămurești discuțiile mărunte despre programul zilnic care au cauzat tensiuni. Vei reuși să explici de ce ai fost ocupat sau distrat, iar partenerul va înțelege în sfârșit perspectiva ta. Un moment deosebit ar fi o ieșire vineri seara în care te vei simți din nou centrul atenției persoanei iubite, reușind să restabilești armonia prin dialog onest și planuri concrete pentru petrecerea timpului liber.

