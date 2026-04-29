Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament

Lanțul de supermarketuri Aldi Sud pregătește un val mare de reduceri de personal, mai ales în zona de IT și digital, scrie publicaţia Handelsblatt.

de Redactia Observator

la 29.04.2026 , 09:23
Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament - Shutterstock

Conducerea companiei le-a transmis angajaților că, la sediul central din Mulheim an der Ruhr, urmează să fie eliminate aproximativ 1.250 de posturi până la finalul anului 2027.

Cele mai multe locuri de muncă vizate sunt în divizia digitală Aldi DX, unde ar urma să dispară peste 1.000 de posturi. Compania a investit puternic în ultimii ani în această zonă, însă se pare că cheltuielile au crescut prea mult, iar acum încearcă să reducă costurile și să simplifice structura internă.

Deocamdată, Aldi Süd nu vorbește despre concedieri forțate. Angajații care vor pleca din companie ar urma să primească compensații financiare, printr-un program de plecări voluntare.

Articolul continuă după reclamă

Planul de restructurare nu se oprește aici. Sunt vizate și alte departamente din cadrul grupului, inclusiv zona de achiziții internaționale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
“Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai reuşiţi să economisiţi din salariu?
Observator » Ştiri economice » Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.