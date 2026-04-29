Lanțul de supermarketuri Aldi Sud pregătește un val mare de reduceri de personal, mai ales în zona de IT și digital, scrie publicaţia Handelsblatt .

Un lanţ german de supermarketuri dă afară 1.250 de oameni. Cel mai lovit departament

Conducerea companiei le-a transmis angajaților că, la sediul central din Mulheim an der Ruhr, urmează să fie eliminate aproximativ 1.250 de posturi până la finalul anului 2027.

Cele mai multe locuri de muncă vizate sunt în divizia digitală Aldi DX, unde ar urma să dispară peste 1.000 de posturi. Compania a investit puternic în ultimii ani în această zonă, însă se pare că cheltuielile au crescut prea mult, iar acum încearcă să reducă costurile și să simplifice structura internă.

Deocamdată, Aldi Süd nu vorbește despre concedieri forțate. Angajații care vor pleca din companie ar urma să primească compensații financiare, printr-un program de plecări voluntare.

Articolul continuă după reclamă

Planul de restructurare nu se oprește aici. Sunt vizate și alte departamente din cadrul grupului, inclusiv zona de achiziții internaționale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mai reuşiţi să economisiţi din salariu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰