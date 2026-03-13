Horoscop săptămânal Berbec 16-20 martie 2026. Săptămâna aceasta te provoacă să găsești un echilibru între dorințele tale de expansiune și necesitatea de a curăța bagajul emoțional acumulat.

Miercuri, te simți împins de un careu între Venus și Jupiter să exagerezi în zona confortului personal sau să promiți mai mult decât poți duce în interacțiunile tale sociale. Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul subconștientului și al introspecției, marcând un moment de însingurare productivă. Vineri, atmosfera se schimbă radical odată ce Soarele trece în Berbec, oferindu-ți un val de vitalitate și autoritate. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce înseamnă că gândurile confuze, visele ciudate sau micile erori de comunicare care te-au bântuit încep să se disipeze, lăsând loc unei viziuni clare.

BANI: Careul de miercuri te poate tenta să faci o achiziție impulsivă, poate un obiect de lux sau un curs scump, crezând că acesta îți va rezolva problemele de statut profesional. Fii atent la excesul de optimism când evaluezi un buget de grup. Joi, Luna Nouă în Pești sugerează începerea unui proiect de cercetare discret sau a unei munci care se desfășoară în spatele scenelor, cum ar fi arhivarea unor date vechi. Vineri, odată ce Mercur revine la mersul direct, vei primi în sfârșit acel răspuns oficial legat de un transfer bancar blocat sau de o plată restantă. Dacă ai avut erori în documentele contabile, acum este momentul în care le depistezi și le corectezi cu ușurință. Te poți aștepta ca vineri după-amiază să semnezi un acord care a fost amânat de săptămâni bune, redobândind controlul asupra resurselor tale materiale într-un mod foarte concret și pragmatic.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce mici fricțiuni în cuplu dacă încerci să ascunzi realitatea prin exagerări sau dacă partenerul simte că ești prea risipitor cu afecțiunea ta în cercuri sociale străine. Joi, Luna Nouă aduce o nevoie de conexiune spirituală profundă. Poți trăi un moment de iertare totală față de o persoană din trecut sau poți decide să închei o etapă de suferință tăcută. Vineri, odată cu intrarea Soarelui în semnul tău, devii un magnet pentru ceilalți. Dacă ești singur, magnetismul tău crește brusc, iar o simplă ieșire la cafea vineri seară se poate transforma într-o cucerire neașteptată. Cei aflați în relații vor simți că pot vorbi liber despre dorințele lor cele mai intime, fără teama de a fi judecați, deoarece Mercur direct clarifică intențiile și elimină subînțelesurile toxice care au creat distanță între tine și persoana iubită în ultima perioadă.

