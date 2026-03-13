Horoscop săptămânal Capricorn 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter te poate face să cheltuiești prea mulți bani pe obiecte care să îți confirme statutul sau să fii prea indulgent cu poftele alimentare.

Există riscul să fii prea optimist în legătură cu o sursă de venit care nu este încă stabilă. Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul comunicării și al relațiilor cu anturajul apropiat, fiind o zi excelentă pentru a începe un curs de scriere, pentru a lansa un blog sau pentru a rezolva o divergență cu un vecin sau un frate. Vineri, Soarele trece în Berbec, mutând atenția către casă și familie, oferindu-ți energia necesară pentru a pune lucrurile în ordine în spațiul privat. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești, ceea ce înseamnă că toate problemele legate de telefoane, mașină, e-mailuri sau contracte semnate în grabă vor dispărea. Vei simți că mintea ta funcționează din nou cu precizie, iar informațiile pe care le primești sunt în sfârșit corecte și utile.

BANI: Careul de miercuri te avertizează să nu faci achiziții majore bazate pe promisiunea unor bonusuri viitoare. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce o oportunitate de a câștiga bani prin activități de consultanță, predare sau vânzări. Vineri, revenirea lui Mercur la mersul direct deblochează semnarea unor acte care au fost amânate de vicii de formă sau de neînțelegeri între părți. Dacă ai avut de primit o aprobare pentru un proiect mic, acum este momentul în care aceasta sosește. Soarele în Berbec te motivează să investești în siguranța locuinței sau în afaceri legate de terenuri ori construcții. Un eveniment practic ar fi primirea vineri a unui e-mail care confirmă semnarea unui acord de colaborare local sau primirea unei oferte de nerefuzat pentru un echipament pe care l-ai căutat de mult, dar care până acum a avut un preț prohibitiv sau informații de livrare eronate.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce tensiuni în cuplu dacă încerci să impresionezi persoana iubită prin cadouri scumpe în loc de prezență emoțională autentică. Joi, Luna Nouă este ideală pentru a-ți exprima sentimentele prin mesaje sau scrisori, ori pentru a avea o discuție profundă care să lămurească viitorul relației. Vineri, cu Soarele în Berbec, vei dori să petreci mai mult timp de calitate acasă, creând un cuib protector pentru tine și partener. Mercur direct în Pești elimină toate bănuielile și bârfele care au afectat comunicarea voastră în ultima vreme. Vei descoperi că multe dintre supărările tale au fost bazate pe supoziții greșite. Un moment deosebit ar fi o plimbare sau o scurtă excursie sâmbătă, în care tu și partenerul veți reuși să comunicați fără nicio barieră, regăsind plăcerea de a discuta despre orice, de la subiecte banale la planuri mari.

Alexandru Păunescu

