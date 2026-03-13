Horoscop săptămânal Fecioară 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter îți poate aduce o supraîncărcare de sarcini zilnice, deoarece ai tendința să spui da tuturor solicitărilor colegilor, sperând într-o recunoaștere care ar putea să nu vină imediat.

Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul parteneriatelor și al căsătoriei, fiind momentul perfect pentru a începe o nouă relație sau pentru a redefini termenii uneia existente. Vineri, Soarele trece în Berbec, mutând atenția către resursele comune și nevoia de introspecție. Tot vineri, Mercur, guvernatorul tău, încheie retrogradarea în Pești. Aceasta este o veste vitală pentru tine, deoarece înseamnă că blocajele de comunicare cu ceilalți dispar. Dacă ai simțit că vorbești o altă limbă față de partenerul tău sau dacă negocierile de afaceri s-au împotmolit în detalii absurde, de vineri totul se clarifică, iar dialogul devine din nou instrumentul tău cel mai eficient.

BANI: Careul de miercuri te poate face să investești impulsiv într-un instrument de lucru sau într-un curs de perfecționare care se dovedește a fi sub așteptări. Joi, Luna Nouă în Pești poate aduce un nou contract sau un partener de afaceri care vine cu o viziune proaspătă și profitabilă. Vineri, revenirea lui Mercur la mersul direct deblochează semnarea unor acte oficiale. Dacă ai avut de rezolvat o problemă legală sau o divergență contractuală, acum vei primi documentul final care atestă înțelegerea. Soarele în Berbec te face mai atent la modul în care sunt gestionați banii altora, poate o investiție comună sau o datorie. Un eveniment practic ar fi primirea vineri a unui răspuns afirmativ de la un colaborator care până acum a fost evaziv, oferindu-ți garanția financiară de care aveai nevoie pentru a merge mai departe cu un proiect de amplasament mai mare.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce frustrări dacă simți că muncești prea mult pentru relație și primești prea puțină satisfacție emoțională. Joi, Luna Nouă este un moment magic pentru dragoste; este ziua în care poți întâlni pe cineva care să îți schimbe complet viziunea despre parteneriat sau poți face un pas decisiv în relația actuală, cum ar fi o cerere în căsătorie ori o mutare împreună. Vineri, cu Soarele în Berbec, pasiunea devine mai brută și mai directă. Mercur direct în Pești te ajută să lămurești toate micile reproșuri care s-au acumulat. Vei avea curajul să abordezi subiecte sensibile fără să te mai temi de consecințe. Un moment concret ar fi o cină vineri seară în care tu și partenerul reușiți să râdeți de neînțelegerile din ultima săptămână, dându-vă seama că au fost doar simple confuzii de limbaj.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰