Horoscop săptămânal Gemeni 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter îți poate da senzația că ești capabil de orice, însă te avertizează să nu te lansezi în dezbateri filosofice sau juridice fără o pregătire temeinică.

Există riscul să îți supraestimezi influența asupra unor persoane importante. Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul realizării profesionale și al imaginii publice, fiind momentul ideal pentru a lansa o idee nouă la locul de muncă sau pentru a accepta o responsabilitate care îți va aduce recunoaștere. Vineri, Soarele trece în Berbec, mutând atenția către viața socială și prietenii. Tot vineri, Mercur, guvernatorul tău, încheie retrogradarea în Pești. Aceasta este marea veste a săptămânii, deoarece vei simți cum confuzia mentală dispare. Dacă în ultimele săptămâni ai avut dificultăți în a te face înțeles de către șefi sau dacă planurile tale profesionale au suferit amânări constante, de vineri totul începe să funcționeze ca uns.

BANI: Sectorul financiar este strâns legat de evoluția ta în ierarhia de la muncă. Careul de miercuri te poate face să cheltuiești sume considerabile pe cursuri sau călătorii de afaceri care promit mult, dar oferă puține rezultate imediate. Joi, Luna Nouă în Pești marchează începutul unei noi etape profesionale care poate veni cu o schimbare de funcție sau cu un contract nou, mai avantajos. Vineri, odată ce Mercur revine la mersul direct, orice neînțelegere legată de fișa postului sau de clauzele unui acord de confidențialitate se rezolvă în favoarea ta. Un eveniment concret ar putea fi semnarea unui act adițional la contractul de muncă vineri după-amiază, care îți aduce o mică mărire sau beneficii suplimentare. Soarele în Berbec îți deschide uși către noi rețele de networking unde poți găsi investitori sau parteneri dispuși să îți susțină financiar viziunile pe care le ai pentru următoarele luni de activitate.

DRAGOSTE: Relațiile tale sunt influențate de modul în care îți gestionezi succesul și imaginea. Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate aduce discuții în contradictoriu cu partenerul dacă acesta consideră că ești prea axat pe exterior și prea puțin pe viața intimă. Joi, Luna Nouă favorizează întâlnirile cu persoane care au un statut social ridicat sau care te inspiră prin autoritatea lor. Poți simți o atracție neașteptată pentru cineva din mediul profesional. Vineri, cu Soarele în Berbec, devii sufletul petrecerilor. Prietenii te vor solicita mai mult, iar viața ta socială va fi efervescentă. Mercur direct în Pești ajută la clarificarea unor promisiuni pe care le-ai făcut partenerului sau pe care acesta ți le-a făcut ție în legătură cu viitorul vostru comun. Dacă ați avut o perioadă de răceală din cauza unor bârfe legate de cariera voastră, acum adevărul iese la lumină, restabilind încrederea. Este o perioadă bună pentru a planifica o ieșire cu grupul de prieteni vineri seara, unde te vei simți din nou conectat și apreciat.

Alexandru Păunescu

