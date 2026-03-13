Horoscop săptămânal Leu 16-20 martie 2026. Miercuri, careul dintre Venus și Jupiter poate aduce o stare de nemulțumire în relațiile de parteneriat, deoarece ai tendința să ceri mai multă atenție sau resurse decât este cazul.

Joi, Luna Nouă în Pești activează domeniul transformărilor profunde și al banilor partajați, fiind un moment ideal pentru a iniția un proces de vindecare emoțională sau pentru a face o schimbare radicală în modul în care gestionezi bugetul comun. Vineri, Soarele, guvernatorul tău, trece în Berbec, o zodie de foc prietenă, ceea ce îți va reda pofta de aventură și curajul de a explora noi teritorii mentale. Tot vineri, Mercur încheie retrogradarea în Pești. Această schimbare de direcție va aduce claritate în chestiunile ce țin de taxe, credite sau secrete de familie care au creat tensiuni în ultimele săptămâni. Vei simți că poți respira ușurat, deoarece incertitudinea care plutea în aer se risipește, lăsând loc unor soluții concrete.

BANI: Careul de miercuri te poate face să exagerezi cu cheltuielile pentru casă sau pentru partener, sperând că astfel vei rezolva o problemă de fond. Joi, Luna Nouă în Pești marchează începutul unei noi strategii de economisire sau oportunitatea de a primi un beneficiu financiar de la o instituție sau prin intermediul unei moșteniri ori al unui proces. Vineri, odată ce Mercur revine la mersul direct, vei primi vești clare despre un împrumut sau despre o situație fiscală care a fost confuză. Dacă ai avut de negociat o partajare a unor bunuri, acum discuțiile vor fi mult mai pragmatice și eficiente. Soarele în Berbec te motivează să cauți noi surse de venit prin cursuri de specializare sau activități online. Un eveniment concret ar putea fi primirea unui telefon vineri după-amiază care te anunță că o sumă de bani așteptată a fost în sfârșit deblocată sau că o eroare de facturare a fost corectată în favoarea ta.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Jupiter de miercuri poate scoate la iveală nemulțumiri legate de gradul de implicare al partenerului sau de modul în care acesta îți respectă nevoia de libertate. Joi, Luna Nouă favorizează o apropiere fizică și emoțională extrem de puternică. Este o zi în care poți reaprinde pasiunea în cuplu prin gesturi pline de vulnerabilitate. Vineri, cu Soarele în Berbec, dorința ta de a experimenta lucruri noi alături de persoana iubită crește. Mercur direct în Pești ajută la clarificarea unor discuții despre fidelitate sau despre planurile intime care au fost greșit interpretate. Dacă ai simțit că există o barieră între tine și partener, vineri este ziua în care această barieră se prăbușește printr-o discuție sinceră și fără ocolișuri. Un mic cadou simbolic sau o invitație surpriză duminică seară poate pecetlui această nouă etapă de încredere reciprocă, lăsând în urmă suspiciunile care te-au obosit în ultima jumătate de lună.

